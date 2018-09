Tư vấn: Vai thô, hông to mặc gì

Độc giả cao khoảng 1m53, nặng 45 kg, vai thô, hông to nên chọn trang phục theo một số gợi ý sau đây.

Hai bạn độc giả của báo Ngoisao.net gửi thư về mục Tư vấn với nội dung:

Mình có khung xương to, vai to và thô, hông cũng to nhưng eo lại nhỏ, điều này khiến mình không dám mặc áo bó sát eo vì sẽ lộ nhược điểm vai rộng. Tư vấn giùm mình nha. Sắp tới có buổi ra mắt mà mình khó chọn đồ quá, hix. (thanh xuan nguyen - thanhxuan.288@...)

Mình cao 1m53, nặng 45 kg, da ngăm. Đôi khi mình cũng muốn mặc áo thun ôm và quần bó sát nhưng vì vai hơi rộng và vòng hông to làm mình không tự tin để diện trang phục đó. Mong sự tư vấn của chuyên mục để mình có thể mặc đẹp, tự tin và nữ tính hơn. (Tuvy Le - tuvy_le@...)

Dưới đây là một số gợi ý chọn trang phục mà chuyên mục Thời trang dành cho bạn.

- Kiểu dáng:

+ Áo: Nên chọn áo có thiết kế đơn giản, không rườm rà, cổ mở hoặc cổ chữ V để hướng cái nhìn theo chiều dọc, giúp thu gọn phần vai ngang. Áo có kích cỡ vừa vặn, dài ngang hông, eo không quá bó thì khi sơ vin tạo độ phồng vừa phải, cân đối với phần hông. Áo bo gấu cũng là một lựa chọn hiệu quả dành cho vóc dáng bạn.

Ngoài ra, áo nên có tay mỏng, nhẹ, rũ xuống tự nhiên. Nếu bạn thích mặc áo không tay thì nên mặc thêm chiếc áo khoác lửng có tay nhẹ nhàng bên ngoài.

Những kiểu áo nên tránh:

Áo đệm vai hay sát nách: sẽ khiến vai bạn trông cứng và "vuông" hơn.

Áo cổ thuyền hoặc cổ lọ: tương tự, chúng cũng không giúp ích gì trong việc cải thiện phần vai rộng mà còn "tố cáo" nhược điểm cơ thể.

+ Chân váy: Dáng hơi xòe hoặc chữ A là phù hợp nhất để giấu nhược điểm hông to.

Không nên mặc váy quá dài, chỉ ngang gối hoặc trên gối một chút để trông cao hơn.

+ Váy liền: Phần cổ váy nên chọn tương tự như đối với áo, dáng váy cũng hơi xòe hoặc chữ A, thắt nhẹ ngang eo hoặc dưới ngực để tạo sự cân đối cho cả vòng 1 lẫn vòng 3.

Tránh mặc váy bó sát hay quá dài.

Kiểu trang phục như thế này sẽ phù hợp với môi trường công sở cũng như vóc dáng bạn. Bạn cũng có thể chọn váy dài đến ngang gối nếu muốn kín đáo hơn.

Còn khi đi chơi, một chiếc áo sơ mi có tay nhẹ nhàng buộc ngoài váy xòe sẽ giúp bạn ghi điểm với người đối diện.

+ Quần: Dù mặc quần shorts hay quần dài thì cũng đừng chọn kiểu bó sát, thay vào đó, quần ôm gọn vừa phải, có cạp trên xương hông một chút là gợi ý tốt dành cho bạn để biến nhược điểm hông to trở thành lợi thế, khiến bạn trông quyến rũ hơn.

- Màu sắc: Gam màu tối hoặc trung tính sẽ tạo hiệu quả trong việc giúp cho cơ thể bạn trông thanh thoát.

- Họa tiết: Áo có hoa văn nhỏ nhắn hoặc kẻ sọc phù hợp với vóc dáng bạn. Tránh chọn áo có họa tiết tập trung ở vai hay hông.

- Phụ kiện: Đừng quên đi giày cao gót để "ăn gian" chiều cao, đồng thời tạo dáng uyển chuyển cho phần hông và giúp bước đi của bạn duyên dáng, hấp dẫn hơn.

Mytty

