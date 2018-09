Tự tin dạo phố thu với phong cách Urban Boho

Bước vào đầu thế kỷ 21, phong cách thời trang đậm chất phóng khoáng và tự do của Bohemian một lần nữa trở thành “đứa con cưng” của dòng thời trang cao cấp và nổi bật trên các sàn Runway. Tuy nhiên, vì đề cao sự phóng khoáng nên phong cách này kén người theo và khó thể hiện trong cuộc sống hiện đại. Do đó, Urban Boho đã ra đời như là một cách sáng tạo khác của Bohemian - một phong cách thời trang vẫn giữ được nét tự do phóng khoáng của Boho nhưng tinh tế và hiện đại hơn, gần gũi hơn với đời sống thành thị.