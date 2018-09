Trẻ trung với phong cách Casual

Với trang phục mang phong cách thời trang phóng khoáng, tiện dụng này, bạn có thể diện trang phục trong mọi hoàn cảnh.

Trào lưu thời trang "casual" còn là một khái niệm khá trừu tượng, tuy nhiên, phong cách này lại đang thịnh hành và được nhiều người ưa chuộng, đặc biệt là giới trẻ. Casual được hiểu là phong cách thời trang phóng khoáng, tiện dụng và có thể mặc được trong mọi hoàn cảnh. Dù là dạo phố, đi chơi, đi biển hay thậm chí ở nơi công sở, bạn vẫn có thể diện. Sự đơn giản và tiện lợi là thế mạnh của casual.

Nắm bắt được xu hướng đó và nhân dịp khai trương showroom tại 110 Lê Lợi - TP Thái Bình vào ngày 8/7, thương hiệu thời trang Seven.AM đã cho ra mắt dòng sản phẩm casual, có thể đáp ứng nhu cầu của khách hàng, mang đến sự thoải mái, phóng khoáng, cá tính cho người mặc.

Những thiết kế lần này còn được đa dạng hóa về màu sắc, tạo sự tươi mới cũng như để các bạn trẻ có thể thỏa sức thể hiện sự sáng tạo của mình trong cách phối hợp các trang phục. Với bộ sưu tập này, các bạn sẽ dễ dàng "khoe" được gout ăn mặc của mình ngay cả nơi công sở. Seven.AM đang có chương trình "Sale up to 50%" được áp dụng trên toàn hệ thống từ ngày 8/7 (không áp dụng với phụ kiện).

Một số mẫu trang phục của hãng:

Với chất liệu mềm mại, bộ jumpsuit màu đen mang đến cho các bạn trẻ sự thoải mái nhưng vẫn rất thanh lịch và trẻ trung.

Áo sơ mi đen dường như chưa bao giờ lỗi mốt và nay còn được Seven.Am cách tân khoét nách, phối ren khiến người mặc trông cá tính hơn.

Jumpsuit short cũng là lựa chọn của nhiều bạn trẻ ngày nay bởi sự năng động và trẻ trung mà bộ trang phục này mang lại.

Áo sơ mi trắng khoét nách với chất liệu voan được kết hợp cùng chân váy màu hồng cam sẽ khiến bạn thật sự nổi bật trước đám đông.

Váy suông với họa tiết hoa và được nhấn nhá với cổ tròn màu đen giúp các bạn trẻ có thể khoe được đôi chân dài miên man nhưng vẫn rất kín đáo, lịch sự.

Chân váy kết hợp cùng áo sơ mi voan cũng là một set đồ khiến nhiều cô gái mê mẩn.

Áo sơ mi trắng với chất liệu voan mỏng cũng là một lựa chọn thú vị cho những ngày nóng cuối hè.

Một set đồ gồm áo phông trắng, quần short và vest, bạn có thể mặc đi chơi, dạo phố, đi biển và cả đi làm nữa.

Với chiếc váy màu xanh nhạt nhã nhặn này, bạn sẽ thu hút được mọi ánh nhìn xung quanh bởi sự trẻ trung và thanh lịch.

Quần ống rộng giả chân váy là một item độc đáo trong dòng sản phẩm Casual của Seven.Am.

Hệ thống showroom của Seven.AM:

- 18 Hàng Bài, Hoàn Kiếm, Hà Nội. Điện thoại: 04.3936.3826.

- 77 Kim Mã, Ba Đình, Hà Nội. Điện thoại: 04.6680.8948.

- 146 Thái Hà, Đống Đa, Hà Nội. Điện thoại: 04.3538.1072.

- 135 Trần Phú, Hà Đông, Hà Nội. Điện thoại: 04.3311.3779.

- TTTM Times City, Minh Khai, Hà Nội. Điện thoại: 04.3200.1061.

- Big C Long Biên, Gia Lâm, Hà Nội. Điện thoại: 04.6257.3558.

- BIG C Hải Dương, Hải Dương. Điện thoại: 0320.3830177.

- 75 Cầu Đất, Hải Phòng. Điện thoại: 031.3734.777.

- Big C Vĩnh Phúc, Vĩnh Phúc. Điện thoại: 0211.3.711.037.

- 243 Hoàng Văn Thụ, TP Thái Nguyên. Điện thoại: 0280.384.0177.

- 2 Hàng Tiện, TP Nam Định. Điện thoại: 0350.352.7997.

- 116 Nguyễn Văn Cừ, TP Vinh. Điện thoại: 038.3527.677.

- 17 Đại Lộ Lê Lợi, TP Thanh Hóa. Điện thoại: 0373.717.179.

- 110 Lê Lợi - TP Thái Bình (sắp khai trương).

(Nguồn: Seven.AM)