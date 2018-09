Trang Trần không 'ngán' diện váy cũ

Chiếc váy cổ bèo có thiết kế khá độc đáo mà Trang Trần từng mặc bị nhiều người sành thời trang so sánh với thiết kế ready to wear mùa thu 2011 của Moschino. Có thể dễ dàng nhận ra chất vải và kỹ thuật may tạo bèo của chiếc váy hàng hiệu nhìn tinh tế và đẳng cấp hơn hẳn so với váy bèo dúm được may khá vụng của chân dài Việt.