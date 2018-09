Trang sức ý nghĩa dành tặng mẹ

Chào đón Ngày của Mẹ, Bảo Tín Minh Châu ra mắt bộ sưu tập trang sức tinh tế cùng nhiều ưu đãi để khách hàng có thêm lựa chọn quà tặng.

Những năm gần đây, trang sức được nhiều người dùng lựa chọn để biếu, tặng bởi hàm chứa các giá trị, ý nghĩa văn hóa, kinh tế, thẩm mỹ cũng như may mắn tâm linh. Nhiều người còn chọn trang sức đá ngọc theo tháng sinh làm quà tặng trong những dịp đặc biệt. Ngày của Mẹ sắp tới, các bộ chuỗi ngọc truyền thống tiếp tục được khách hàng yêu thích là hồng ngọc quý ruby đem đến may mắn, thành công; chuỗi ngọc trai tôn vinh vẻ đẹp rạng ngời hay ngọc cẩm thạch quý phái mang lại sức khỏe và an lành... Mỗi viên ngọc tròn trịa nối tiếp nhau như tình yêu thương bao la của mẹ. Nhân dịp này, Bảo Tín Minh Châu ra mắt nhiều bộ sưu tập trang sức tinh tế cùng chương trình ưu đãi giá trị. Xem chi tiết tại đây.

Ngày của Mẹ có nguồn gốc từ thời Hy Lạp và La Mã cổ đại. Người Hy Lạp tổ chức lễ hội tri ân mẹ thường niên vào mùa xuân bằng hình thức cúng tế cho các nữ thần, đặc biệt là vị thần Rhea - mẹ của nhiều vị thần. Tiếp nối truyền thống đó, để tôn vinh tình cảm lớn lao và những hy sinh vất vả của đấng sinh thành, nhiều nước trên thế giới lấy ngày chủ nhật thứ 2 của tháng 5 làm “Ngày của Mẹ”. Đây là dịp để con cái bày tỏ sự kính yêu và lòng biết ơn tới mẹ.

Ca dao tục ngữ Việt Nam từng khẳng định "Công cha như núi Thái Sơn - Nghĩa mẹ như nước trong nguồn chảy ra". Ông cha luôn nhắc nhở thế hệ sau phải kính trọng, chăm lo phụng dưỡng đấng sinh thành. Vào Ngày của Mẹ, những người con thường thể hiện tình cảm bằng nhiều hành động khác nhau, đôi khi đơn giản là một lời chúc, một tấm thiệp, là bó hoa hay món đồ quần áo, trang sức... Dù chỉ là vật tượng trưng nhưng mỗi món quà lại chứa đựng tình cảm riêng của các con. Nắm bắt được điều này, Bảo Tín Minh Châu không ngừng sáng tạo ra những thiết kế mới, phù hợp làm quà tặng trong Ngày của Mẹ năm nay - 8/5.

