Trang sức tinh tế cho phái đẹp ngày Quốc tế Phụ nữ

Dịp này, DOJI cũng ra mắt bộ trang sức gắn đá Swarovski "Me Beside You", sử dụng những viên đá Swarovski đến từ công ty chế tác đá quý lâu đời của Áo. Các viên đá sở hữu độ trong suốt, sáng lấp lánh.