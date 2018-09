Trang sức - món quà hiếu nghĩa mùa Vu Lan

Mùa lễ Vu Lan là dịp để con cháu báo hiếu các đấng sinh thành và trang sức là một trong những món quà giàu ý nghĩa được nhiều người lựa chọn.

Năm nay, Bảo Tín Minh Châu giới thiệu bộ sưu tập "Hiếu Nghĩa" giúp khách hàng dễ dàng lựa chọn quà ý nghĩa báo hiếu công ơn sinh thành, dưỡng dục củc ông bà cha mẹ và làm của gia bảo trường tồn. Bộ trang sức gồm nhiều sản phẩm chất lượng cao có thiết kế độc đáo, mẫu mã đa dạng và nhiều mức giá gồm: Lộc tài may mắn, Bước chân an lạc, Ngũ nghĩa đạo hiền, Cội nguồn vĩnh cửu.

Dòng trang sức Lộc tài may mắn gồm các sản phẩm vàng ta hoặc vàng tây gắn đá quý Ruby, Sapphire hay lục bảo ngọc (Emerald) được thiết kế dành riêng cho người trung và cao tuổi. Dòng trang sức này mang thông điệp “Kính chúc cha mẹ: Lộc tài may mắn, mạnh khỏe hạnh phúc”.

Dòng trang sức Bước chân an lạc gồm các trang sức ngọc trai và ngọc cẩm thạch. Sản phẩm được chế tác dành riêng cho các bà, các mẹ, đem lại niềm vui và sự bình an đến với người đeo. Dòng trang sức thể hiện thông điệp: "Kính chúc mẹ cha: Con cháu sum vầy, gia đình an lạc".

Dòng trang sức Ngũ nghĩa đạo hiền, được làm từ chất liệu vàng ta (999.9) gồm các sản phẩm nhẫn và mặt dây chuyền có chạm khắc các chữ Phúc, Lộc, Thọ, Hiếu, Tâm. Bộ chữ cùng tạo nên thông điệp chung: “Kính chúc cha mẹ: Tăng Phúc, Đại Lộc, Trường Thọ, Hiếu Kính, Từ Tâm”.

Dòng trang sức Cội nguồn vĩnh cửu lấy ý tưởng từ hình ảnh rồng và phượng, khơi gợi về nguồn cội, về công ơn tạo tác của cha trời mẹ đất, cha rồng mẹ tiên. Món quà nhẫn hay dây chuyền làm bằng vàng ta mang thông điệp "Kính chúc mẹ cha: Hướng về cội nguồn, tưởng nhớ tổ tiên".

Cũng nhân mùa Vu Lan, Bảo Tín Minh Châu tổ chức 2 chương trình bốc thăm may mắn và quay số cho khách hàng có hóa đơn giao dịch từ ngày 15/8 đến 15/9 tại các cửa hàng trong hệ thống. Lễ quay số sẽ diễn ra vào ngày 25/9 với 38 giải thưởng bằng 38 nhẫn tròn trơn với tổng giá trị 5 lượng vàng. Chương trình rút thăm may mắn có tới 20.000 phần quà Hiếu, Nghĩa, Tâm trị giá trên 2 tỷ đồng gồm: Đá quý hộ mệnh, Liệu trình chăm sóc sắc đẹp, dây chuyền, lắc tay bạc nghệ thuật, hộp nữ trang cao cấp, nước rửa trang sức BTMC, áo mưa, mũ bảo hiểm.

Hệ thống cửa hàng Bảo Tín Minh Châu:

29 Trần Nhân Tông, Hai Bà Trưng, Hà Nội.

Điện thoại : 84-4-38226999/38225377/39431415 /39439685 /39445903

Fax: 84-4-9431158

Chi nhánh:

- 127 Bùi Thị Xuân, Hai Bà Trưng, Hà Nội. Điện thoại: 84-4-36816999/ 39748621.

- 349 Cầu Giấy, Cầu Giấy, Hà Nội.Điện thoại: 84-4-37856999 / 37676533 / 37676532.

Fax: 84-4-37676531;Chăm sóc khách hàng: 84-37636999

Điện thoại tư vấn miễn phí : 1800 58 58 99; Website: btmc.vn

Ngọc Điệp