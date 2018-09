Trang phục xấu của sao Việt tuần qua

Dù đã giảm cân so với thời gian thi The Voice 2012 nhưng ca sĩ Xuân Nghi vẫn có thân hình tròn trịa, đặc biệt là bắp tay khá lớn. Nhược điểm này đã bị tố cáo rõ ràng bởi trang phục hở vai bó sát khi cô biểu diễn trên sân khấu đêm thơ nhạc 'Bốn mùa là em' do Hoa hậu Giáng My tổ chức.