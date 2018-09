Trang phục đi biển sành điệu cho mẹ bầu

Chất liệu chính của bộ sưu tập là linen, cotton và lụa. Linen là chất liệu được chọn để thể hiện đặc tính của sóng: đơn giản, phóng khoáng.

Lấy ý tưởng từ bài hát “We belong to the sea” để thể hiện sự phóng khoáng, mạnh mẽ, đầy màu sắc của biển, các nhà thiết kế BB Fashion House cho ra đời bộ sưu tập “Belong to the sea” được chăm chút cẩn thận, chọn lựa từ chất liệu vải cho đến các mẫu thiết kế. Chất liệu chính của bộ sưu tập là linen, cotton và lụa. Linen là chất liệu được chọn để thể hiện đặc tính của sóng, đơn giản, phóng khoáng. Linen là loại vải được dệt với kỹ thuật cao, đây là vải thô nhưng lại khá mềm mại, thoáng mát, thoải mái khi sử dụng. Từng chiếc váy trong bộ sưu tập đều được chọn lựa kiểu dáng, màu sắc để phù hợp với những cung bậc cảm xúc khác nhau của gió và sóng trong một bức tranh thiên nhiên rộng lớn, mang đến một tâm trạng thoải mái cho các mẹ bầu.

Một số mẫu trang phục trong bộ sưu tập mới:

Model: Kell Nguyễn; Photo: Italy; Cotumes: BB Fashion House; Stylish: Quỳnh Anh; Retouch: Phương Thu.

(Nguồn: BB Fashion House)