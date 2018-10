Trang phục dân tộc nặng 20 kg của 'siêu vòng ba' Huỳnh Vy

Trang phục được chia ra làm hai phần gồm bodysuit bên trong và áo choàng. Bộ body suit may bằng chất liệu vải thun và vải lưới kim tuyến, tạo độ bắt sáng khi trình diễn trên sân khấu. Nhà thiết kế đính kết các loại hạt cườm, đá màu vàng giúp tổng thể bắt mắt và tôn chủ đề về văn minh lúa nước. Áo khoác nặng khoảng 8kg, trong đó phần tay áo được may bằng chất liệu lưới vi tạo được độ đơ và cứng cho thiết kế. Chiếc áo xử lý bằng phương pháp in họa tiết lên bề mặt vải phi bố, tiếp đến đính kết trang trí lên trên những họa tiết in đó tạo hiệu ứng 3D sống động.