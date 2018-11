Trang phục bánh mì của H'Hen Niê bị nghi mượn ý tưởng từ Thái Lan

Thiết kế của đại diện Việt Nam có chung ý tưởng giới thiệu ẩm thực với hai thí sinh Hoa hậu Hoà bình xứ chùa vàng.

Ngày 21/11, Hoa hậu Hoàn vũ Việt Nam H'Hen Niê công bố chọn "Bánh mì" trở thành trang phục dân tộc dự thi Miss Universe. Bộ trang phục do nhà thiết kế Phạm Phước Điền thực hiện, lấy cảm hứng từ món ăn đường phố nổi tiếng của Việt Nam.

H'Hen Niê trình diễn bộ trang phục 'Bánh mì' tối 21/11.

Bộ trang phục sau khi công bố nhận được nhiều sự chú ý của đông đảo khán giả Việt Nam lẫn quốc tế. Tuy nhiên, trên một số diễn đàn, nhiều fans Thái Lan cho rằng "Bánh mì" mượn ý tưởng của các thí sinh Hoa hậu Hoà bình Thái Lan. Tại cuộc thi này năm 2017, người đẹp tỉnh Chanthaburi - gây chú ý với bộ cánh lấy cảm hứng từ trái sầu riêng - đặc sản nơi cô sinh sống. Năm 2018, thí sinh tỉnh Nakhon Si Thammarat khiến khán giả Thái Lan thích thú khi xuất hiện với bộ trang phục gợi nhớ Tom Yum - món ăn nổi tiếng của xứ chùa vàng.

Việc đụng nhau về ý tưởng ẩm thực trở thành nguyên nhân làm "Bánh mì" gây tranh cãi. Trả lời Ngoisao.net, Phạm Phước Điền - chủ nhân bộ "Bánh mì" cho biết anh cũng nhận được nhiều phản hồi so sánh với hai trang phục "Sầu riêng" và "Tom Yum". Phước Điền khẳng định anh lên ý tưởng bản vẽ "Bánh mì" từ năm 2017 để tham gia cuộc thi Thiết kế trang phục dân tộc cho Hoa hậu Hoàn vũ Việt Nam, trong khi "Tom Yum" được trình diễn trên sân khấu Miss Grand Thái Lan vào tháng 7/2018: "Nếu cứ lấy văn hoá nước ngoài so sánh nét giống với Việt Nam thì bất công quá. Ý tưởng ẩm thực thường có nhiều nét tương đồng nhưng tinh thần của văn hoá Việt Nam là khác biệt hoàn toàn. Bộ trang phục tôi thiết kế cho H'Hen có những nét đặc trưng riêng như: bánh mì, nón lá, chữ 'Việt Nam' ngay trên trang phục".

Ban tổ chức Hoa hậu Hoàn vũ Việt Nam chia sẻ bộ trang phục dân tộc của đại diện Việt Nam không phải là quốc phục mà là trang phục có thể phản ánh được: địa danh, con người, ẩm thực, văn hóa đặc trưng của quốc gia đó. Theo ban tổ chức, ý tưởng đưa món ăn, ẩm thực lên thiết kế trang phục dân tộc không còn xa lạ và rất nhiều nước đã thực hiện: "Chúng ta cũng khuyến khích các ý tưởng sáng tạo có thể nhìn nhận như là tiên phong. Đây là lần đầu tiên chúng ta có trang phục dân tộc lấy ý tưởng ẩm thực tại Việt Nam nói chung và Miss Universe nói riêng".

Hai bộ trang phục 'Sầu riêng' và 'Tom Yum' của Hoa hậu Hoà bình Thái Lan.

Phước Điền kể thêm, thời điểm dự thi "Thiết kế trang phục dân tộc", sát ngày hết hạn nộp hồ sơ mà anh vẫn bị bí ý tưởng. Trong một dịp đi ngang quận 1 (TP HCM), anh chứng kiến cảnh các du khách nước ngoài đứng xếp hàng mua bánh mì thịt nướng ở một xe bán bên đường và tấm tắc khen ngon. Ngay lúc đó, nhà thiết kế trẻ nảy lên ý tưởng giới thiệu ẩm thực Việt Nam đến bạn bè quốc tế - điều mà chưa ai thực hiện từ trước đến nay.

Tuy nhiên, quá trình thực hiện bộ trang phục gặp không ít khó khăn, thậm chí anh còn muốn xin ban tổ chức rút lui. Phước Điền phải in vải đến lần thứ 3 mới đúng màu với ổ bánh mì thật bên ngoài. Chưa kể, mẫu ban đầu do một mình Phước Điền thực hiện nên bị hạn chế thời gian vì ban ngày anh phải đi làm. Anh cũng tự thấy mình không giỏi về thời trang vì chuyên ngành mà anh theo đuổi là trang trí nội ngoại thất. "Mẫu đầu tiên tung ra nhận quá nhiều ý kiến khen chê. May mắn, nhà thiết kế Thuận Việt, hoa hậu H'Hen Niê và cố vấn Nguyễn Hữu Bình cùng góp ý, hỗ trợ tôi hoàn thiện mẫu".

Phạm Phước Điền (trái) - chủ nhân bộ trang phục 'Bánh mì'.

Phước Điền mong muốn H'Hen Niê sẽ truyền tải một thông điệp mới mẻ về văn hóa ẩm thực nước nhà cũng như quảng bá thêm về bánh mì Việt Nam – một trong những món ăn đường phố ngon nhất thế giới tại Miss Universe 2018: "H'Hen cần trình diễn sao cho khán giả cảm thấy tò mò hoặc thèm thuồng muốn đến Việt Nam ăn thử bánh mì một lần. Đây sẽ là một cách quảng bá du lịch Việt Nam rất riêng. Tôi tin Hen sẽ làm được điều này sau lần diễn thử hôm trước".

Anh Tuấn