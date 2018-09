Trang Khiếu và những lựa chọn thành công

Chân dung Trang Khiếu được khắc họa bằng những câu chuyện về cô nàng chân dài tràn đầy năng lượng với niềm yêu thích phiêu lưu.

Lựa chọn cho mình những lối đi mới, Trang Khiếu đang thực hiện hành trình tự thay đổi và tạo những bước đột phá cho bản thân. Ngã rẽ đầu tiên của Trang là chuyến đi Mỹ cách đây 4 năm. Thích khám phá và phiêu lưu, Trang quyết định xách ba lô sang Mỹ. Cô say mê New York và muốn thử sức mình ở kinh đô thời trang thế giới. Bỏ lại những an toàn ở Sài Gòn về ngôi vị, các mối quan hệ, sự bao bọc của công ty, Trang Khiếu đến nước Mỹ xa xôi để khám phá nghề người mẫu và chính con người cô.

Chuyến đi đã trở thành một vết son trong sự nghiệp của Trang Khiếu và là dấu ấn trong làng người mẫu Việt Nam. Đây là lần đầu, một người mẫu trẻ có những bước đi thành công dù còn đơn sơ ở thị trường ngoại quốc. Điều này đã mở ra trang mới cho thế hệ người mẫu trên con đường phát triển sự nghiệp ở thị trường nước ngoài.

Năm ngoái, khi nhiều người mẫu còn đang tập trung cho các tuần lễ thời trang quốc tế hoặc các sàn diễn trong nước, Trang Khiếu lại âm thầm đến Italy, đầu quân cho một công ty quản lý người mẫu. Cô mong muốn tìm cơ hội hợp tác với các thương hiệu thời trang. Trong 3 tháng, Trang Khiếu xuất hiện trên 5 tờ tạp chí lớn và ký hợp đồng quảng cáo với 5 nhãn hiệu cao cấp khác nhau. Trong đó có một thương hiệu giày hạng A vốn là niềm mơ ước của nhiều nữ minh tinh ở Hollywood. Hình ảnh Trang Khiếu trong mẫu quảng cáo theo đó bắt đầu phủ đầy các trung tâm thương mại tại Italy. Bước đi của cô đã tạo nên những động lực lớn trong làng mẫu trẻ.

Bây giờ, khi đã có những thành công nhất định, Trang Khiếu vẫn giữ thói quen cũ: ghi lại ý tưởng công việc, hoạch định những chuyến đi mới. Ngoài phụ kiện, mỹ phẩm, quần áo cùng những hoài bão và kế hoạch, điện thoại Samsung Galaxy S6 Edge chính là người bạn đồng hành thân thiết của người đẹp. Những tấm ảnh đăng vội giữa lúc chờ chuyến bay kế tiếp, căn hộ nhỏ bé nơi cô ở tại những thành phố khác nhau trên khắp thế giới hay một bức selfie mỉm cười động viên bản thân… là nguồn cảm hứng cho Trang trong công việc và cuộc sống.

Với cá tính mạnh mẽ, dồi dào năng lượng và những lựa chọn táo bạo, Trang Khiếu trở thành một trend-setter mới của làng mẫu, lan truyền cảm hứng cho nhiều người. Sắp tới, Trang đảm nhiệm vai trò là người dẫn chuyện trong dự án mới của Samsung Galaxy S6 để kết nối những cá tính táo bạo và đồng điệu. Nói về dự án, chân dài chia sẻ: “Khi bắt đầu làm một việc nào đó, bạn sẽ thấy hàng trăm thứ khó khăn. Nhưng điều đó không đáng sợ bằng việc bạn dám thử đi bước đầu tiên hay không. Có thể khó tránh khỏi những lần ngã đau, nhưng sau đó, bạn sẽ có một trải nghiệm đáng giá”.

Tham gia dự án “S6 Elite Group – Đẳng cấp tinh tế, kết nối tất cả”, Trang Khiếu hy vọng mình sẽ tạo động lực để giúp các bạn vượt qua được bước đầu tiên khó khăn này.

Thu Ngân