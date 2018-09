Trang Khiếu diện váy của Victoria Beckham

Đây là một thiết kế nằm trong bộ sưu tập xuân - hè 2014 của Victoria by Victoria Beckham và rất được bà Beck yêu thích.

Vừa qua, trong chương trình Ladies Night do LUALA Milano tổ chức, Quán quân Next Top Model 2010 - Trang Khiếu đã mặc một thiết kế mà Victoria Beckham khá yêu thích. Đây là một thiết kế nằm trong bộ sưu tập xuân - hè 2014 của Victoria by Victoria Beckham, dòng thương hiệu “second-line” của bà Beck với phong cách trẻ trung và giá cả hấp dẫn. Victoria Beckham từng mặc chiếc váy này tại New York, cùng ngày ra mắt bộ sưu tập của cô tại Tuần lễ thời trang New York.

Chiếc váy được Victoria Beckham đặt tên là “Cake Dress”. Cô từng giải thích: “Trông nó như một chiếc bánh gato lớn. Khi tôi nhìn thấy mẫu sample đầu tiên, tôi đã không chắc mình có thể mặc nó. Chiếc váy này khác với những mẫu thiết kế trước đây mà tôi từng làm”. Được làm từ chất liệu lụa cloque nhưng trông lại giống như vải mền (quilt), chiếc váy này tạo ra volume thùng thình và rộng rãi. Bà Beck nói thêm: “Đây là một cách để tạo ra vẻ thướt tha mà người mặc không cảm thấy quá lôi thôi. Tôi thấy mình quyến rũ trong chiếc váy này".

Các thiết kế mới nhất của Victoria by Victoria Beckham đã được các người mẫu trình diễn trong chương trình Ladies Night vừa qua để chào mừng khai trương cửa hàng LUALA tại TP HCM. LUALA là cửa hàng đa thương hiệu, chuyên cung cấp các mặt hàng của các thương hiệu nổi tiếng trên thế giới như: Azzedine, Alaia, Canali, Carolina Herrera, Elie Saab, Escada, Etro, Manolo Blahnik, Oscar de la Renta, Paul Smith, Victoria Beckham…

Hình ảnh một số thiết kế khác trong bộ sưu tập xuân-hè của Victoria by Victoria Beckham:

Bộ sưu tập này đang được bày bán tại: LUALA - 88 Đồng Khởi, quận 1, TP HCM.

(Nguồn: LUALA)