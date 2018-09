Mừng Lookbook mới 'Summer is coming', TOPHIT ưu đãi 30% tất cả thiết kế thời trang.

Liên tục tung ra những bộ sưu tập trẻ trung và bắt kịp xu hướng thời trang thế giới, TOPHIT đã trở thành thương hiệu thân thiết của nhiều tín đồ thời trang. “Summer is coming” gồm những thiết kế đơn giản, dễ mặc, không cầu kỳ và mang đậm phong cách Tây Ban Nha. Không chỉ làm thỏa mãn những bạn trẻ cá tính bằng cách đưa ra hàng loạt công thức kết hợp trẻ trung, nghịch ngợm như matchy and matchy, colour on colour, colour block, lyering…,TOPHIT còn dành tặng phái đẹp những bộ cánh lãng mạn, cổ điển như áo sơmi xếp pleat và zuyp, áo họa tiết và chân váy pencil hay những item cut-out táo bạo bên hông... Bên cạnh những màu đơn sắc đã quen thuộc như đen basic, xanh coban, vàng bò, nâu camel trong lookbook, hãng mạnh dạn phá cách với những tông màu rực rỡ của mùa hè như hồng neon, xanh olive, xanh mint hay metallic thời thượng.

Tuy mới xuất hiện nhưng với phong cách Tây Ban Nha trẻ trung, phóng khoáng và cá tính, TOPHIT đã có chỗ đứng nhất định trong làng thời trang. Không chỉ là địa chỉ quen thuộc của giới trẻ, dòng thời trang dành cho trẻ em của hãng cũng đang chiếm được cảm tình của khách hàng nhờ mẫu mã đa dạng và chất lượng tốt. Chương trình ưu đãi diễn ra từ 7/4 đến 11/4 tại tất cả các showroom TOPHIT trên toàn quốc.

Một số thiết kế mới của TOPHIT:

