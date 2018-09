Top Model không dùng thí sinh chuyển giới câu khách

Đại diện ban tổ chức cho biết, lượng thí sinh chuyển giới đi thi còn nhiều hơn số người báo chí phát hiện.

Thông tin toàn bộ thí sinh chuyển giới đều bị loại ở sơ tuyển Top Model đã dấy lên những tranh cãi trái chiều từ dư luận. Nhiều người đã đặt ra nghi vấn ban tổ chức dùng thí sinh chuyển giới như một trong những "chiêu trò" gây tò mò, chú ý.

"Đỗng Phương Trần nhìn vào là biết người chuyển giới nhưng vẫn lọt qua được vòng sơ tuyển để đến với vòng thi bikini thì quả là điều khó hiểu. Cả Lan Phương cũng vậy, cô ấy bị phát hiện từ vòng bikini nhưng vẫn được giữ lại đến vòng phỏng vấn. Phải chăng Ban tổ chức cố tình 'làm ngơ', đến tận bây giờ mới thông báo để thu hút dư luận", độc giả Tuấn Anh đặt nghi vấn.

Thực tế, thí sinh chuyển giới là một trong những đề tài được bàn tán nhiều nhất ở cuộc thi Next Top Model năm nay. Không chỉ ở miền Nam, vòng sơ tuyển ở Hà Nội cũng ghi nhận nhiều trường hợp thí sinh chuyển giới hoặc giả gái như Trường Giang, Dương My My..., nhưng tất cả đều sớm bị loại. Nhiều người thắc mắc, phải chăng các thí sinh miền Bắc thấy những trường hợp Đỗng Phương Trần, Lan Phương vào được nên cũng muốn thử vận may. Thực tế, kết quả Lan Phương bị loại chỉ được công bố cùng lúc với quyết định loại tất cả thí sinh Next Top, thí sinh này cũng được yêu cầu bảo mật thông tin.

Trong bài trả lời phỏng vấn mới nhất, Lan Phương chia sẻ: "Người phát hiện ra tôi là một anh phóng viên trong hậu trường. Lúc đó, tôi cứ tưởng đó là người của Ban tổ chức. Khi tôi lỡ chia sẻ, một chị trong Ban tổ chức đã chạy lại ngăn, nhưng đến chiều đã có bài báo công khai sự thật của tôi". Điều này tiếp tục làm dấy lên nghi ngờ ban tổ chức đã can thiệp để Lan Phương được che giấu giới tính của cô.

Rất khó để phát hiện đâu là thí sinh chuyển giới, đâu là thí sinh giả gái.

Trao đổi với Ngoisao.net, bà Lê Thị Quỳnh Trang, Giám đốc sản xuất chương trình Vietnam's Next Top Model 2013, khẳng định, ban tổ chức đã làm việc rất công tâm và đúng quy định trong việc phát hiện các thí sinh chuyển giới. "Quy chế về giới tính chúng tôi đã đưa ra rất rõ ràng, nhưng số lượng thí sinh quá đông nên không thể nào phát hiện hết ở vòng loại. Các bạn khi đăng ký đều ghi mình là nữ, không ai nhận là người lưỡng tính hay chuyển giới thì chúng tôi có lý do gì để không cho họ vào trong? Đến cả những thí sinh biết chắc không đạt yêu cầu về chiều cao, cân nặng, họ cũng có quyền đi thi, không ai ngăn cấm ước mơ của họ".

Theo bà Trang, ban tổ chức đã làm việc rất vất vả để sàng lọc giới tính của một số thí sinh, nhưng chỉ đến những vòng sau này, khi số lượng đã giảm thì mới xác định được chính xác. Nói về Đỗng Phương Trần, bà Trang cho biết đây là một trường hợp đặc biệt. "Thí sinh này đã bị đánh rớt từ đầu, nhưng cô ấy đã khóc rất nhiều trước mặt ban giám khảo và ban tổ chức để xin được diễn catwalk với bộ bikini mà mẹ cô may tặng. Cô ấy đã chấp nhận mình bị loại, nên chúng tôi quyết định cho cô ấy thực hiện ước mơ. Đây không phải là phần thi mà chỉ là một phần trình diễn catwalk". Trong khi đó, Đỗng Phương Trần lại chia sẻ trên báo, cô rất buồn và thất vọng khi bị loại.

Riêng thí sinh Lan Phương, ban tổ chức thừa nhận chỉ xác định được giới tính nhờ báo chí vì cô không khác gì một người phụ nữ thật sự. Tuy nhiên, bà Trang cho biết có một trường hợp chỉ có ban tổ chức phát hiện được, báo chí và giám khảo vẫn bị nhầm. "Đó là một thí sinh ở Hà Nội có ngoại hình cũng rất đẹp, đến ban giám khảo cũng không phân biệt được và đã cho vào vòng bikini. Tuy nhiên, chúng tôi đã xác minh và đánh rớt sau đó, vì báo chí không biết nên chúng tôi cũng quyết định giữ kín để bảo vệ thí sinh". Ban tổ chức phủ nhận việc dùng thí sinh chuyển giới để PR, vì nếu muốn làm vậy họ đã gửi thông cáo báo chí, công bố rộng rãi trường hợp trên và cả chuyện của Đỗng Phương Trần.

Ban giám khảo đã đánh rớt Đỗng Phương Trần nhưng vẫn cho cô cơ hội diễn bikini vì cảm động trước tâm nguyện của cô.

Ban giám khảo cho biết, họ đánh giá rất cao tình yêu sàn catwalk của những thí sinh chuyển giới. Nhưng đây là một cuộc thi và cần có một sự rõ ràng về giới tính cũng như phải tuân thủ quy định của luật pháp, vì vậy nếu đã biết ai là thí sinh chuyển giới thì phải loại ngay, tuy nhiên có những trường hợp mắt thường không phát hiện được, vì vậy mà dẫn đến sai sót.

Chiều 21/8, Cục Nghệ thuật Biểu diễn đã yêu cầu đơn vị tổ chức chương trình giải trình các thông tin liên quan tới vụ việc. Ban tổ chức Vietnam’s Next Top Model thừa nhận có sự xuất hiện của các thí sinh chuyển giới trong vòng sơ tuyển; đồng thời khẳng định, ở vòng sau, tất cả thí sinh chuyển giới này đều bị loại. Tuy nhiên, Cục Nghệ thuật Biểu diễn cho biết sẽ xem xét và xử lý nghiêm túc vụ việc.

Vân An