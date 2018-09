Top 5 thí sinh đặc biệt tại Next Top

Người đẹp chuyển giới Hoàng My 24 tuổi, cao 1m70, cô chưa từng có kinh nghiệm về nghề mẫu, tuy nhiên Hoàng My hy vọng tham gia cuộc thi Vietnam's Next Top Model sẽ giúp cô thực hiện ước mơ trở thành người mẫu chuyên nghiệp.