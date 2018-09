Top 10 người đàn ông có gu thời trang đẳng cấp nhất

Kiến trúc sư Robert Couturier là một trong những chuyên gia hàng đầu về trang trí nội thất. Yêu nghệ thuật, có gu thẩm mỹ nên ông cũng rất chú ý đến phong cách cá nhân. Thương hiệu may mặc được vị kiến trúc sư yêu thích nhất là Kilgour, Huntsman và Anderson & Sheppard. Robert cưng chiều bộ suit màu xanh có ba cúc do Kilgour may và chuếc khăn mang thương hiệu Dianora Salviati của mình. Biểu tượng thời trang của người đàn ông cao tuổi này là chính khách, tỷ phú James Goldsmith bởi vì chất phóng túng mà vẫn "đẹp khó tin".