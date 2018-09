Thùy Lâm sexy với váy xẻ cao

Bộ sưu tập lần này của Lê Thanh Hòa mang tên 'Look at me', mang đến sự cân bằng giữa tính hiện đại và sự dịu dàng khi tạo ra sự đối lập trong các mẫu thiết kế, cũng như việc sử dụng màu sắc.