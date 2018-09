Thúy Hằng chỉ đạo catwalk tại 'Canifa - Fashion street in the city'

Sau 2 tháng diễn ra trên 6 con phố thời trang với 4 bộ sưu tập cá tính, 'Canifa - Fashion street in the city' sẽ tái hiện trong đêm Giáng sinh 24/12 tại quảng trường Times City, Hà Nội.

Canifa đã khơi dậy và nuôi dưỡng hứng khởi của các tín đồ thời trang trong suốt mùa đông 2016 với 6 con phố thời trang tại 181 Giảng Võ, Times City, Royal City (Hà Nội), Nghệ An, Hải Phòng và Thanh Hoá. "Canifa - Fashion Street in the city" lễ hội thời trang đường phố sẽ khép lại hành trình ấn tượng với sự kiện thời trang lớn vào đêm Giáng sinh (24/12) tại quảng trường Times City, Hà Nội.

Đại tiệc kết hợp giữa thời trang, âm nhạc và trải nghiệm phố phường mang đến cho người xem những màn trình diễn ấn tượng với tài năng chỉ đạo catwalk của siêu mẫu Thuý Hằng. Khán giả cũng sẽ được hòa mình cùng những ca khúc sôi động từ Mỹ Tâm, Tiên Tiên, Justatee, DJ Dương đá, Violin Trường Béo, ban nhạc Boy Band…

Siêu mẫu Thuý Hằng đảm nhiệm vai trò đạo diễn catwalk trong sự kiện lễ hội thời trang đường phố của Canifa sắp tới.

Khởi động từ tháng 10 với điểm hẹn đầu tiên mang tên "Phố cá tính", Canifa fashion street in the city đã trải qua hành trình thú vị tại 4 tỉnh thành lớn là Hà Nội, Hải Phòng, Nghệ An và Thanh Hóa. Qua mỗi địa điểm, con phố thời trang lại khoác lên mình một bộ cánh mới từ "Cá tính", "Thanh lịch" đến "Lễ hội". Với mỗi lần xuất hiện, con phố lại trở nên khác biệt bởi cách trang trí cùng những bộ sưu tập thời trang mới mẻ từ thương hiệu Fashion for All - thời trang dành cho tất cả.

Không khí Giáng sinh sẽ ngập tràn khắp lễ hội thời trang đường phố Canifa vào 24/12 tại Times City.

Trên quảng trường Times City rộng 5.000m2, với sự trợ giúp của hệ thống nhạc nước lung linh và ánh đèn đường rực rỡ, Canifa sẽ trình làng 4 bộ sưu tập mới mùa đông gồm "Nhịp điệu đường phố - nhà thiết kế Lê Hà", bộ sưu tập "Con phố cá tính - Young Urban Street", bộ sưu tập "Con phố thanh lịch - Elegant Street" và bộ sưu tập "Con phố lễ hội - Fesstive Street". Để chuẩn bị cho màn trình diễn này, siêu mẫu Thúy Hằng sẽ đảm nhận vai trò vedette và đạo diễn catwalk. Sàn diễn Canifa sẽ tỏa sáng trong đêm Giáng sinh với sự xuất hiện của dàn mẫu người lớn và mẫu nhí chuyên nghiệp (50 mẫu).

Bốn bộ sưu tập ấn tượng mang đậm hơi thở phố phường sẽ xuất hiện tại sự kiện.

Đến với sự kiện "Canifa fashion street in the city", khán giả còn có thể trở thành nhân vật chính của show diễn. Theo đó, thương hiệu này sẽ tổ chức casting trực tiếp để chọn ra những người mẫu xuất sắc cho từng thiết kế của hãng trên sàn diễn.

Các thiết kế của Canifa sẽ thăng hoa cùng chất xúc tác đặc biệt là âm nhạc. Với sự xuất hiện của Mỹ Tâm, Tiên Tiên, Justatee, ban nhạc Boy Band, DJ Dương đá, ban nhạc Kick Off, DJ Tùng Anh và Violin Trường Béo, lễ hội thời trang đường phố tại Times City hứa hẹn mang đến bữa tiệc âm thanh, hình ảnh đẹp mắt. Canifa cũng bố trí khu vực fanzone ngay sát sân khấu để khán giả được theo dõi tận mắt những màn trình diễn của các thần tượng cũng như chiêm ngưỡng bộ sưu tập thời trang.

"Canifa fashion street in the city" là món quà mà thương hiệu dành tặng cho mọi tín đồ thời trang đường phố. Đây cũng lời tri ân mà Canifa gửi đến những khách hàng đã đồng hành cùng thương hiệu trong suốt thời gian qua. Chi tiết xem tại Fanpage.

Ra đời năm 2001, Canifa là thương hiệu thời trang ứng dụng uy tín tại Việt Nam. Hãng đã không ngừng sáng tạo, nắm bắt và đáp ứng những nhu cầu thiết thực của người tiêu dùng thông qua các sản phẩm thời trang cơ bản, đa dạng, dễ mặc. "Canifa fashion street in the city" là chiến dịch mùa đông quy mô lớn của Canifa, gồm chuỗi các sự kiện trình diễn thời trang và nghệ thuật kéo dài từ tháng 10 đến tháng 12. Chương trình mang tới cho các tín đồ những trải nghiệm mới mẻ không chỉ về thời trang đường phố mà còn là phong cách sống hiện đại, trẻ trung.

(Nguồn: Canifa)