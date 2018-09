Thương hiệu Marc by Marc Jacobs đóng cửa

Thông tin gây tiếc nuối đối với các tín đồ yêu trang phục, phụ kiện giá bình dân của nhà mốt nổi tiếng này.

Sau 14 năm phát triển kể từ khi ra mắt bộ sưu tập tại Tuần lễ thời trang Xuân hè 2001, Marc by Marc Jacobs vừa chính thức nói lời chia tay với tín đồ thời trang. Đây là thương hiệu được nhiều ngôi sao, fashionista và giới mộ điệu yêu thích bởi các sản phẩm có giá cả phải chăng, nhanh nhạy với các xu hướng thời trang hot. Lý do đóng cửa của hãng là quyết định sáp nhập với dòng sản phẩm chính của Marc Jacobs mang tên ông.

Cựu giám đốc sáng tạo nhà Louis Vuitton thành lập thương hiệu Marc Jacobs năm 1984, sau đó mở dòng sản phẩm cho tầng lớp trung lưu mang tên Marc by Marc Jacobs, đến nay đã có tổng số hơn 200 cửa hàng bán lẻ ở 80 quốc gia. Dòng sản phẩm Marc by Marc Jacobs gồm các bộ sưu tập của cả nam và nữ, đáp ứng nhu cầu sắm hàng hiệu giá rẻ.

Một thiết kế trong bộ sưu tập Marc by Marc Jacobs mới nhất.

Trong khi Marc Jacobs cung cấp các sản phẩm cao cấp với mức giá chỉ tầng lớp thượng lưu mới dám mơ thì Marc by Marc Jacobs lại giúp tín đồ thu nhập trung bình hơn được thỏa mãn. Chẳng bạn những mẫu váy mini chất liệu denim Marc by Marc Jacobs khoảng 180 USD (dưới 4 triệu đồng), áo khoác mùa đông trên dưới 800 USD (16-17 triệu đồng). Một chiếc túi Marc by Marc Jacobs thường có giá 350 - 500 USD (7-10 triệu đồng), trong khi túi da Marc Jacobs thường trên 2.000 USD (trên 40 triệu đồng).

Thương hiệu do bộ đôi nữ thiết kế Katie Hillier và Luella Bartley làm giám đốc sáng tạo từ tháng 7/2013. Sự dẫn dắt của họ mang đến thành công về mặt tài chính. Dòng sản phẩm mang về một nửa doanh số của công ty. Như vậy, việc đóng cửa của Marc by Marc Jacobs không phải do khó khăn về tiền bạc.

Mục đích sáp nhập giữa Marc Jacobs và Marc by Marc Jacobs được giải thích là phương thức quy về một mối và phát triển sản phẩm đa dạng mức giá. Tín đồ vẫn có thể sắm trang phục, phụ kiện với giá phải chăng mang hiệu Marc Jacobs. Việc tạo hai bộ sưu tập khác nhau cho hai thương hiệu song hành mang tinh thần giống nhau là không cần thiết. Thay vào đó, thương hiệu duy nhất sẽ làm tầm nhìn và tính thẩm mỹ được thống nhất. Các bộ sưu tập Marc Jacobs vẫn giữ tinh thần trẻ trung, tươi mới và phóng khoáng.

Nhà sáng lập Marc Jacobs và hai nữ giám đốc sáng tạo của thương hiệu Marc by Marc Jacobs.

Marc Jacobs cho rằng với việc làm này, ông có thể mang đến cho giới mộ điệu mọi trang phục, từ bình dân như American Apparel, Adidas tới cao cấp kiểu Prada, nhưng tất cả đều mang tên Marc Jacobs: "Tôi thích sự pha trộn mọi thứ, từ cao - thấp, giàu - nghèo, tất cả trong sự tương phản, bình thường và lạ thường". Nam thiết kế người Mỹ đang hào hứng với việc bắt tay vào một khởi đầu mới.

Cùng với việc chia tay Marc by Marc Jacobs, thương hiệu Marc Jacobs sẽ có nhiều thay đổi. Tuy nhiên, số phận của các cửa hàng Marc by Marc Jacobs và hai nữ giám đốc sáng tạo sẽ ra sao, hiện vẫn chưa rõ. Theo xác nhận mới của đại diện thương hiệu, nhà thiết kế Katie Hillier sẽ ở lại công ty và giữ một vị trí quan trọng, trong khi người bạn tâm giao của cô là Luella Bartley có thể ra đi.

Đệ nhất phu nhân Mỹ Michelle Obama diện váy đa sắc Marc by Marc Jacobs trong một chuyến công du Nam Phi.

Váy áo, túi xách của Marc by Marc Jacobs từng được nhiều ngôi sao nổi tiếng ưa chuộng. Rihanna, Beyonce... là fan của dòng sản phẩm này. Đệ nhất phu nhân Mỹ Michelle Obama cũng từng ghi dấu ấn với thiết kế của thương hiệu.

Lana