Thuận Việt giới thiệu bộ sưu tập áo dài tại New York

Á hậu Hoàng My, Á hậu Trương Thị May, Miss Ngôi Sao Hye Trần dịu dàng trong những mẫu áo dài xưa do nhà thiết kế Thuận Việt sáng tạo. Là đại diện Việt Nam tham dự chương trình "Chuyên đề đặc biệt về châu Á: Big Cat" được tổ chức tại New York, Thuận Việt sẽ giới thiệu hai bộ sưu tập áo dài mang tên “Ngũ hổ" và “Sắc hoa Việt“.