Thuận Việt: 'Áo dài của tôi có thể bán 1 tỷ đồng'

Nhà thiết kế nổi danh với những bộ quốc phục lộng lẫy, ghi dấu ấn trong các cuộc thi nhan sắc thế giới.

- Khi bước chân vào nghề thiết kế thời trang, tại sao anh lại chọn sáng tạo áo dài, trong khi ngành này được đánh giá là có lượng khách hàng ít?

- Nghề thiết kế thời trang đến với tôi rất tình cờ. Có lẽ đó là duyên và nợ gắn liền với áo dài. Chính suy nghĩ áo dài ít người yêu thích lại càng làm thôi thúc tôi gắn bó với áo dài, làm sao để nó trở nên gần gũi và thân thiện với cuộc sống thường ngày hơn. Việc thiết kế một bộ áo dài nhiều khi đơn giản vì nền tảng áo dài đã có sẵn, tuy nhiên khó khăn là sáng tạo nhưng vẫn đảm bảo khuôn khổ có sẵn đó.

- Điều gì là thế mạnh hay điểm đặc trưng của áo dài Thuận Việt, giúp sản phẩm của anh trở nên khác biệt?

- Điểm nổi bật của áo dài Thuận Việt là sự tinh tế trong từng họa tiết thêu tay truyền thống. Chính vì vậy, bạn sẽ thấy các họa tiết trên áo dài của tôi sinh động và uyển chuyển về màu sắc. Thêu tay sẽ làm giá thành sản phẩm cao nhưng đó cũng chính là giá trị thật sự của những mẫu áo dài Thuận Việt.

- Một bộ áo dài do anh thiết kế có giá không hề rẻ. Vậy anh có hài lòng về nguồn thu từ nghề?

- Một bộ áo dài có thể giá trung bình vài triệu đồng nếu nó chỉ được coi là một bộ trang phục. Thế nhưng, khi nó là một tác phẩm nghệ thuật thì có khi giá của nó lên tới hơn nửa tỷ đồng… Và nhiều khi là vô giá. Bạn có thể sống tốt nếu bạn sống được với niềm đam mê cúa chính mình. Công việc hiện giờ không chỉ đủ nuôi sống tôi và gia đình mà còn đủ cho những người nghệ nhân thêu tay truyền thống, những người đang cùng tôi duy trì và phát huy ngành nghề truyền thống này.

Nghề thiết kế áo dài đem lại cho Thuận Việt nguồn thu đáng kể.

- Anh đã nhiều lần thiết kế trang phục truyền thống cho các mỹ nhân dự thi nhan sắc quốc tế. Quá trình tạo nên các tác phẩm này khác gì so với sáng tạo áo dài thông thường?

- Khi thực hiện một bộ trang phục dân tộc cho người đẹp Việt Nam tham dự các cuộc thi sắc đẹp quốc tế, tôi luôn tâm niệm rằng bộ đồ đó không chỉ là trang phục thời trang bình thường hay một tác phẩm nghệ thuật ghi dấu ấn của chính mình, mà còn là trách nhiệm với đất nước. Nhiều khi chúng ta chỉ muốn đưa cái tôi của mình vào thiết kế mà quên mất rằng, cả thế giới đang nhìn và cảm nhận bản sắc văn hóa của Việt Nam qua bộ trang phục truyền thống đó. Do vậy, áo dài của tôi dù sáng tạo đến đâu cũng không xa rời nền tảng văn hóa dân tộc của đất nước.

Với bộ quốc phục 'Sen Việt' thiết kế cho Trương Thị May tại Miss Universe 2013, đó lại là một lần nữa thần may mắn mỉm cười với tôi sau những gì đã đạt được trước đó, như bộ 'Vũ Khúc Hạc' lọt vào top 10 trang phục truyền thống Miss Universe 2008, bộ áo tứ thân 'Tre Việt' của Chung Thục Quyên được chọn là trang phục truyền thống đẹp nhất tại cuộc thi Hoa hậu siêu quốc gia 2009, bộ 'Rồng Phương Đông' của Diễm Hương lọt top 10 trang phục truyền thống đẹp nhất tại Miss Universe 2012...

Bộ áo dài lộng lẫy của Trương Thị May tại Miss Universe 2013 do Thuận Việt thiết kế.

- Dấu ấn gần đây nhất của anh là thiết kế áo dài dành cho Trương Thị May tại cuộc thi Miss Universe 2013 đã giúp anh nhận được nhiều lời khen và lọt vào top 10 trang phục truyền thống được yêu thích nhất. Đâu là nguồn cảm hứng tạo nên tác phẩm đó?

- Tôi và Trương Thị May đều tìm được nguồn cảm hứng từ sự tinh khiết và tâm linh của hoa sen. Trương Thị May là một Phật tử, do vậy hình ảnh quốc hoa chính là lựa chọn hoàn hảo cho bộ quốc phục mang hình ảnh Việt Nam. Nhưng vấn đề khó khăn nhất chính là làm sao hình ảnh hoa sen tinh khiết vẫn có thể rực rỡ tỏa sáng trước những bộ quốc phục đầy màu sắc từ các quốc gia khác, đặc biệt là các nước Mỹ Latin. Và tôi đã may mắn tìm được câu trả lời khi áp dụng sắc màu của cung đình vào trong hình ảnh hoa sen, đó là sự kết hợp của màu vàng lấp lánh và sắc đỏ thẫm. Và trên hết, tinh thần dân tộc của bộ áo dài chính là tôn vinh được nghề dệt lụa, thêu tay và chế tác nữ trang truyền thống của Việt Nam.

- Nếu định giá, bộ áo dài đó sẽ được bán bao nhiêu tiền?

- Với tôi, tất cả các bộ trang phục truyền thống không chỉ là tác phẩm nghệ thuật thương mại mà còn là những kỷ niệm, dấu ấn cho sự trưởng thành của chính mình. Do vậy, giá trị của chúng là vô giá. Để hoàn thành một tác phẩm như vậy, nhiều khi phải mất nhiều tháng liền, với kinh phí rất lớn, có thể đến vài trăm triệu. Đã có một doanh nhân đề nghị mua bộ 'Sen Việt' để bán đấu giá, có thể lên đến 1 tỷ đồng, nhưng tôi vẫn muốn nó là của mình. Tôi mong đợi, một ngày nào đó mình sẽ có một triển lãm cá nhân với những dấu ấn rất riêng. Hiện tại, tôi đã có hơn 10 bộ trang phục truyền thống đã cùng các người đẹp Việt Nam ghi dấu ấn tại các cuộc thi sắc đẹp quốc tế, từ bộ 'Rồng Việt' của Thanh Hằng tại cuộc thi Hoa hậu Liên lục địa 2005 đến giờ. Tất cả các bộ sưu tập đều được tôi giữ gìn cẩn thận cho riêng mình.

- Trong thời gian tới, anh có kế hoạch gì để phát triển sự nghiệp?

- Tôi luôn tâm niệm: yêu và sống hết mình với nghề thiết kế thời trang. Do vậy, tôi cũng chỉ mong muốn sáng tạo nên nhiều tác phẩm nghệ thuật được yêu thích hơn nữa. Tuy nhiên, để sáng tạo của bạn có nền tảng vững chắc và thăng hoa thì bạn phải có thể sống được với nghề. Bởi thế, duy trì việc kinh doanh hiệu quả vẫn là một việc làm mà tôi luôn quan tâm. Cùng sự phát triển của Ngoisao.net, năm nay tôi cũng sẽ kỷ niệm 10 năm phát triển thương hiệu áo dài Thuận Việt. 10 năm không dài nhưng cũng không phải quá ngắn, nhưng tôi cũng cảm thấy đoạn đường mình đã qua chỉ là môt bước khởi đầu, cần phải cố gắng nhiều hơn nữa. Còn đối với showbiz, có lẽ Thuận Việt chỉ là một đứa trẻ mà thôi.

Giang Myt thực hiện