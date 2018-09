Thời trang Sophilita ưu đãi 'giờ vàng'

Hãng giảm giá đồng loạt 50% tất cả các sản phẩm đầm, kể cả các mẫu thiết kế mới nhất từ ngày 11 đến ngày 14/12.

Chỉ với hơn 5 năm có mặt tại Việt Nam, Sophilita đã nhanh chóng trở thành hiện tượng thời trang được ưa chuộng cũng như chiếm được nhiều thiện cảm và sự ủng hộ của phái nữ. Lấy cảm hứng từ những tiểu thư quý tộc Italy tao nhã, Sophilita mang tới những sản phẩm hoàn toàn bằng thủ công tinh xảo, hoa văn lạ mắt cùng thiết kế thanh thoát, tươi mới và tràn đầy sức sống.

Từ ngày 11 đến ngày 14/12, hãng thực hiện chương trình ưu đãi "Giờ vàng" đặc biệt dành cho khách hàng. Theo đó, hãng giảm giá đồng loạt 50% tất cả các sản phẩm đầm, kể cả các mẫu thiết kế mới nhất. Chương trình khuyến mãi áp dụng tại 15C Nguyễn Thị Minh Khai, quận 1, TP HCM và 278 Lê Văn Sỹ, quận Tân Bình, TP HCM. Chương trình này không áp dụng chung với các chương trình khuyến mãi hay ưu đãi khác.

Một số mẫu đầm ấn tượng của Sophilita:

Đầm xếp ply, giá 1,345 triệu đồng, giảm còn 673.000 đồng.

Đầm đỏ thêu tay hoa cúc, giá 1,945 triệu đồng, giảm còn 973.000 đồng.

Đầm hoa cam thêu nổi, giá 1,585 triệu đồng, giảm còn 793.000 đồng.

Đầm họa tiết da beo, giá 1,245 triệu đồng, giảm còn 623.000 đồng.

Đầm họa tiết hoa đen trắng, giá 1,085 triệu đồng, giảm còn 543.000 đồng.

Đầm họa tiết ren, giá 1,185 triệu đồng, giảm còn 593.000 đồng.

Đầm lập thể, giá 1,185 triệu đồng, giảm còn 593.000 đồng.

Đầm ren phối lưới, giá 1,385 triệu đồng, giảm còn 693.000 đồng.

Đầm ren đen phối vàng, giá 1,445 triệu đồng, giảm còn 723.000 đồng.

Đầm xanh cổ chìa khóa thêu tay, giá 1,785 triệu đồng, giảm còn 893.000 đồng.

Hệ thống Sophilita Việt Nam:

- 15C Nguyễn Thị Minh Khai, TP HCM.

- 278 Lê Văn Sỹ, quận Tân Bình, TP HCM.

- 67 Phan Đình Giót, TP Hà Tĩnh.

- 220 Trần Hưng Đạo, TP Đồng Hới, Quảng Bình.

- 17 Hùng Vương, TP Đông Hà, Quảng Trị.

- 142 Hoàng Diệu, quận Hải Châu, Đà Nẵng.

- 12A Phạm Văn Đồng, TP Quảng Ngãi.

- 46 Trần Hưng Đạo, TP Tuy Hòa, Phú Yên.

- 17B/14 Hoàng Hoa Thám, phường Lộc Thọ, TP Nha Trang, Khánh Hòa.

- Đại lý Minh Thư, Thôn 9, xã Pơng Drang, huyện Krông Buk, Đăk-lăk.

- Số 6 Nguyễn Văn Trỗi, P.4, TP Vũng Tàu, Bà Rịa.

- 174 Nguyễn Văn Trỗi, phường 4, TP Vũng Tàu.

- 320 Cách Mạng Tháng Tám, thị xã Tây Ninh.

- Lô 11 Phạm Ngọc Thảo, thị xã Đồng Xoài, Bình Phước.

- 55 Trần Hưng Đạo, phường An Lạc, thị xã Bình Long.

- 30A Nguyễn Đình Chiểu, TP Tân An, Long An.

- 50B4 Đại lộ Đồng Khởi, phường Phú Khương, TP Bến Tre.

- 33/13K Phạm Thái Bường, phường 4, TP Vĩnh Long.

Hotline: (08) 6277 119 - 0902 686 949

Website : www.sophilita.com

(Nguồn: Sophilita)