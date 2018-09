Thời trang nam Pabini ưu đãi 50%

Pabini Italy có mặt ở Việt Nam từ năm 2004 tại Vincom Bà Triệu.

Hệ thống showroom:

Tầng 3 tháp C TTTM Vincom center Bà Triệu, 191 Bà Triệu , Hai Bà Trưng , Hà Nội. ĐT: 04- 2200328

Tầng 1 TTTM Big C Thăng Long 222 Trần Duy Hưng, Cầu Giấy, Hà Nội. ĐT: 04-37831828

Tầng 2 TTTM The Garden Mỹ Đình, Từ Liêm, Hà Nội . ĐT: 04 3787 8250

Tầng B1-R5 TTTM Vincom mega mall Royal City 72 Nguyễn Trãi , Thanh Xuân, Hà Nội. ĐT: 04-66644486

Website: http://pabini.it/