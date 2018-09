Thiết kế Nga Cocoon: 'Tiền nhiều mới làm được show'

Nhà thiết kế tay ngang cho rằng để làm nên một show thời trang độc đáo, trước hết phải có nguồn tài chính lớn.

- Được đào tạo để trở thành giáo viên ngoại ngữ nhưng chị lại rẽ ngang trở thành nhà thiết kế, đầu tiên là lĩnh vực nội thất, rồi tới ngành thời trang với những bộ áo dài, áo tứ thân có họa tiết thêu tay độc đáo, sang trọng mà nhiều khách hàng, đặc biệt người nước ngoài rất yêu thích. Nhìn lại chặng đường 10 năm vừa đi qua, cảm giác hiện tại của chị thế nào?

- Điều tôi tâm đắc nhất bây giờ là được làm những gì mình thích và mọi người thích những thứ mình làm. Cứ tối nào làm xong một mẫu thiết kế mà hôm sau bán được luôn là tôi vui lắm. Mỗi khi thấy người khác phối đồ của mình với những món hàng hiệu xa xỉ, bản thân tôi vô cùng hãnh diện. Ví dụ một khách từng mix chiếc khăn tôi làm hài hòa cùng túi Hermes đắt tiền. Thực tế, họ không hề thiếu khăn hiệu để phối nhưng lại chọn sản phẩm của tôi vì sự độc nhất. Chưa kể, không ít người vì quá thích những chiếc khăn tôi tự vẽ đã mua về để trang trí trong nhà như trải bàn hay đặt lên giường.

- Nhiều nhà thiết kế trẻ hiện tại có khi mới 3-4 năm trong nghề đã tổ chức các show diễn hoành tráng hoặc tham gia các sự kiện thời trang thường niên để quảng bá thương hiệu. Còn chị vì sao cứ lặng lẽ suốt 10 năm nay dù sản phẩm của chị được khách hàng đón nhận nhiệt tình?

- Thực ra, chuyện làm show tôi cũng từng nghĩ vào mấy năm trước rồi. Nhưng tôi nhận thấy nếu muốn làm được, bản thân mình phải có nhiều tiền để không bị phụ thuộc vào bất kỳ nhà tài trợ nào. Cá nhân tôi muốn làm những thứ độc đáo của riêng mình thay vì chỉ mang áo quần đến để diễn, còn nếu đã tham gia vào các show diễn chung thì phải rất chọn lọc.

Tôi đã một lần giới thiệu bộ sưu tập áo dài của mình mang tên "Huyền bí phương Đông" vào tháng 7/2011. Những người mặc đồ của tôi khi ấy không phải người mẫu đang "hot" mà là các cựu chân dài, hoa hậu thành đạt như Thu Hương, Vi Thị Đông, Ngô Phương Lan và bạn bè của Giáng My. Tôi cũng dự định tổ chức một show thời trang vào ngày 4/12 tới tại Hà Nội để kỷ niệm 10 năm trong nghề.

Nhà thiết kế chọn tên "Cocoon" (con tằm) vì đồ chị thiết kế đều làm bằng lụa để khách hàng biết được sản phẩm của mình thế nào.

- Chị khởi đầu công việc thiết kế thời trang thế nào?

- Hồi còn đi học ở Nga, tôi từng kinh doanh thời trang. Để an toàn, ban đầu, tôi chỉ chọn các kiểu thiết kế cơ bản. Nhưng đến lúc tiếp xúc với khách, tôi nhận ra họ không hoàn toàn bị chinh phục bởi các thiết kế cơ bản như mình vẫn tưởng. Sau đó, họ chính là người đưa ra ý tưởng sáng tạo trang phục để giúp tôi trưởng thành hơn trong nghề. Khi trở về Việt Nam, tôi có ba năm làm quản lý cho một hãng thời trang lâu năm ở Hà Nội nên lúc mở cửa hàng mọi thứ diễn ra khá suôn sẻ. Tuy vậy, việc kinh doanh ban đầu hơi bị phân tán vì tôi bán đồ cho cả nam, nữ lẫn trẻ em. Sau một vài năm, tôi nhận thấy chỉ nên tập trung vào một đối tượng thôi, miễn sao đồ phải thật đẹp và đặc biệt. Vậy là tôi quyết định chỉ làm đồ dự tiệc cho nữ dựa trên trang phục truyền thống của dân tộc.

- Nhìn bề ngoài chị rất trẻ trung, cá tính và phong cách sống cũng vô cùng tự do, phóng khoáng, vậy vì sao chị lại chọn gắn bó với đồ truyền thống?

- Khi ra nước ngoài, tôi thấy ở bất kỳ nơi nào trên thế giới, nét văn hóa riêng của mỗi dân tộc luôn được tôn vinh. Đến lúc về Việt Nam, tôi cũng thấy những người nước ngoài không bao giờ tìm những thứ theo mốt mà thay vào đó là các loại đồ truyền thống. Khi ấy, tôi mới "À" lên rằng hoá ra bí quyết kinh doanh thời trang đơn giản nhất đôi khi xuất phát từ cội nguồn văn hoá. Chính vì lẽ đó, tôi mới thiết kế đồ truyền thống của dân tộc như áo dài, áo yếm, đồ thêu và đều bán rất chạy. Bản thân tôi nghĩ rằng, những sản phẩm này có ý nghĩa tinh thần nhất định đối với người mặc.

- Vậy đối tượng khách hàng chủ yếu của chị là những ai?

- Đa phần là người nước ngoài, gồm cả khách du lịch lẫn những người đang sống ở Việt Nam. Bên cạnh đó, các cửa hàng bán buôn cũng tìm đến tôi để nhập hàng về nước bán lại. Khách hàng Việt Nam thường thuộc giới chính khách và nghệ sĩ. Sản phẩm của tôi hướng đến những người thành đạt, tuổi từ trung niên trở đi, những người đã cân bằng được về gu thời trang cũng như tài chính và luôn muốn mặc trang phục đậm dấu ấn văn hóa Việt Nam để "khoe" với bạn bè quốc tế trong những sự kiện lớn.

- Bản thân chị đánh giá sản phẩm của mình thu hút khách hàng nhất ở điểm gì?

- Tôi nghĩ mình hiểu "thượng đế" muốn gì và mong muốn ai đến với mình đều có thể mua được hàng. Do đó, tôi chia sản phẩm ra hai dòng: một là nghệ thuật, phù phiếm, hai là phổ thông. Điều quan trọng không phải là tôi muốn thiết kế của mình đắt hay rẻ, mà là khách hàng sẽ chi bao nhiêu cho chúng.

Các mẫu áo dài của Nga Cocoon lấy họa tiết làm điểm nhấn thay vì cắt cúp tạo phom dáng đặc biệt. (Xem thêm ảnh Ngô Phương Lan mặc áo dài của Nga Cocoon tại đây)

- 10 năm chưa phải dài nhưng cũng không hề ngắn với một nhà thiết kế. Chị nói rằng luôn thấy hài lòng vì công việc kinh doanh thuận lợi, chị vừa bán được hàng, kiếm được tiền, vừa làm được công việc mình yêu thích, đam mê. Vậy còn danh tiếng thì sao?

- Danh tiếng ư? Chẳng quan trọng. Tôi thiết kế để khách cảm thấy thích và tự tin vào những gì họ khoác lên người. Nếu những người xung quanh nhìn vào và đặt câu hỏi ai là người đã sáng tạo ra những mẫu trang phục này, tôi tin họ sẽ tự tìm đến tác giả.

- Nếu ai đó chê áo dài của Nga Cocoon quá nhàm chán vì kiểu dáng không khác áo dáng truyền thống, chị nghĩ sao?

- Tôi nghĩ mình không cần thay đổi quá nhiều thiết kế truyền thống của áo dài vì trang phục này sinh ra đã cực kỳ hoàn hảo rồi. Phần xấu dễ bị lộ nhất của đa số phụ nữ là đùi và mông thì tà áo đã che được. Trong khi, phần eo chiết lại giúp tôn vòng hai thon thả. Do đó, tôi thích tạo dấu ấn cá nhân của mình bằng cách phối màu và sử dụng hoạ tiết. Bản thân tôi phát hiện ra cách sắp xếp họa tiết thêu trên áo dài cũng giúp che khuyết điểm, tôn dáng và làm thay đổi thần thái của người phụ nữ. Nhờ vậy, mỗi khi mặc thiết kế của tôi, khách hàng thấy không bị lạc xu hướng hay "quê" đi. Hơn nữa, nó phù hợp với cả khách nước ngoài lẫn Việt Nam.

Còn sự nhàm chán, đó là cảm nhận riêng của mỗi người. Điều quan trọng nhất là người sáng tạo không thấy chán. Hễ tạo ra sản phẩm được đón nhận, thì họ còn thành công. Tôi chẳng sợ mình nhàm chán vì bản thân tôi biết mình đã làm được gì khác so với trước đây và tôi tin, khách hàng thật sự cũng nhận ra điều này.

- Những bộ đồ làm bằng thủ công hẳn rất mất thời gian. Chị dành ra bao lâu để hoàn thành một bộ trang phục?

- Nhiều người nghĩ thời gian làm càng lâu thì đồ càng đẹp nhưng thực ra không phải vậy đâu. Một khi ê-kíp của tôi đã làm thì rất nhanh, có khi 2 ngày là xong. Khâu mất thời gian nhất là lên ý tưởng. Nhiều lúc chỉ 15-20 phút là tôi biết mình sẽ làm gì nhưng có khi mất nhiều thời gian hơn. Để vẽ xong một bộ sưu tập, tôi phải chuẩn bị trước 4-6 tháng.

Công việc của tôi chủ yếu là thiết kế. Mỗi khi chọn cộng sự cắt may, tôi xem xét rất kỹ. Đó phải là những người hiểu ý tôi và có tay nghề cao. Người thợ Việt Nam rất giỏi, họ chỉ cần nhìn bản vẽ là có thể dựng luôn trang phục bằng tay mà không cần phải cắt may trên bìa các-tông. Hồi trước, các thợ thi thoảng may trang phục cho người nước ngoài bị sai tỷ lệ do không được đào tạo bài bản. Bây giờ, tôi đặt may dựa trên biểu đồ size chuẩn nên mọi thứ cũng được làm chính xác hơn. Với đồ ngoại cỡ, tôi có bí quyết riêng để giữ cho phần vai áo nhỏ. Nhờ đó, khách hàng có thân hình quá khổ vẫn mặc đẹp các đồ may sẵn trong cửa hàng của tôi.

- Ngoài thiết kế thời trang, chị làm cả thiết kế nội thất và sắp tới còn muốn lấn sân vào công việc tổ chức sự kiện, chị có thấy mình quá tham?

- Suốt mấy năm qua tôi làm mãi thời trang rồi, tôi cần thứ gì đó mới mẻ và sáng tạo hơn. 10 năm qua, tôi chỉ thiết kế thời trang đơn thuần nhưng trong show diễn sắp tới, tôi sẽ kết hợp mọi thứ mình làm với nhau. Bản thân tôi mong muốn sẽ tổ chức được một show thời trang kết hợp với âm nhạc do các bạn sinh viên biểu diễn.

Nga Cocoon chỉ thích ăn mặc ít màu, trái ngược hoàn toàn với phong cách thiết kế đa sắc trong các bộ sưu tập của chị.

- Ai là thần tượng của chị trong làng thiết kế?

- Nhà thiết kế yêu thích của tôi là Christian Lacroix. Còn ở Việt Nam tôi thích thiết kế của cô Minh Hạnh. Ngoài ra, tôi cũng ấn tượng với Kelly Bùi. Cô ấy là người kinh doanh thời trang giỏi vì biết tạo ra các trang phục đúng xu hướng

- Có doanh nhân cho rằng nhiều nhà thiết kế trẻ của Việt Nam hiện nay không bứt phá được vì những người đi đầu chỉ sai lối. Chị nghĩ thế nào về chuyện này?

- Bản thân mỗi nhà thiết kế phải tự tìm ra đường con đường cho riêng mình chứ không phải theo ai cả. Nếu muốn đạt thành công, trước hết phải có đủ kinh nghiệm sống mới tạo nên được một sản phẩm tròn trịa. Bằng không, đó chỉ là bộ quần áo bình thường thôi.

- Một người phụ nữ ăn mặc thế nào sẽ cuốn hút chị?

- Tôi nghĩ ai cũng có nét lôi cuốn riêng. Một người mặc đẹp không phải nhờ số đo đẹp mà phải ở thần thái, sự tự tin và tổng thể hài hoà. Nhưng tôi thấy người có tri thức bao giờ cũng mặc lôi cuốn.

- Một ngày làm việc bình thường của chị ra sao?

- Tôi bắt đầu ngày làm việc từ sau 13h chiều và kết thúc lúc 20h. Sau đó, tôi về nhà chơi và làm việc vặt gia đình đến 22h. Xong xuôi khi không phải lo việc gì nữa, tôi sẽ chỉ dành thời gian để ngồi nghĩ ngẩn ngơ về các mẫu thiết kế từ 2-4h sáng. Sau đó, nói ra hơi xấu hổ nhưng từ 5-10h sáng là lúc tôi ngủ ngon nhất. Thời gian còn lại của buổi sáng tôi dành cho gia đình.

- Một người tháo vát trong công việc như chị thích làm gì khi ở nhà?

- Đi chợ, nấu cơm, cắm hoa và phục vụ những người mình yêu.

- Kế hoạch cho năm 2014 của chị là?

- Tôi nghĩ sau trang phục Haute Couture, tôi sẽ quay lại với quần áo ứng dụng. Bản thân tôi tin rằng với những thứ khó mình đã làm tốt thì khi làm những thứ dễ hơn sẽ suôn sẻ hơn. Năm tới, tôi vẫn sẽ làm hình thêu nhưng không phải trên áo dài nữa mà là áo phông.

Thành Trương thực hiện

Ảnh: NVCC