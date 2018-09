Thiết kế của Phương My 'trình làng' tại Singapore

Các trang phục của hãng sẽ mang tới cho những người phụ nữ yêu nét đẹp đơn giản, nữ tính và sang trọng một vẻ quyến rũ từ vóc dáng đến phong thái.

Thương hiệu thời trang Phương My của Việt Nam đã ký ra mắt các bộ sưu tập mới nhất ở thị trường Singapore tại Takashimaya - trung tâm thương mại cao cấp và lớn nhất đất nước này, sau thành công của "trunk show" kéo dài ba ngày cuối tháng 11 vừa qua tại đây. Với sự tham gia của hơn 7.000 khách VIP, từ ngày 27 đến ngày 30/11, trunk show Phuong My tại Takashimaya đã giới thiệu cho những người yêu thời trang ở "đảo quốc sư tử" một cái nhìn đầy đủ về bản sắc và phong cách của thương hiệu. Từ nét kín đáo mà phóng khoáng, thanh lịch mà quyến rũ trong bộ sưu tập xuân hè - "Hương mùa hè", đến sự trưởng thành, nhạy bén và cách tân của bộ sưu tập thu đông - "Gió mùa đông" của hãng, tất cả đều được đánh giá cao.

Takashimaya cũng sẽ là đơn vị phân phối các thiết kế của Phuong My trên con đường Orchard Road ở Singapore. Tại Rose Lounge - nơi trưng bày những sản phẩm của các thương hiệu được tập đoàn Nhật Bản này dành riêng cho các khách hàng VIP, các trang phục của hãng sẽ mang tới cho những người phụ nữ yêu nét đẹp đơn giản, nữ tính và sang trọng một vẻ quyến rũ từ vóc dáng đến phong thái.

Trong hai tuần lễ, từ ngày 10 đến ngày 23/12, hãng sẽ kết hợp cùng Takashimaya xây dựng một "pop up store". Đây sẽ là nơi ra mắt, trưng bày và bán bộ sưu tập đặc biệt dành riêng cho dịp lễ Giáng sinh và năm mới của nhà thiết kế Phương My trên con đường Orchard Road. Ngoài Takashimaya, những thiết kế này còn có mặt tại các cửa hàng ở nhiều châu lục như: Nass Boutique ở Kuwait; My Beautiful Dressing ở Paris; Soon Lee ở Singapore; Alta Moda ở Saudi Arabia, WooLee ở Thượng Hải… và flagship store của thương hiệu tại 81 Lê Thánh Tôn, TP HCM.

Cùng ngắm những mẫu thiết kế cuốn hút của Phương My:

Ảnh: Cornelyus Tan Photography Singapore.

(Nguồn: PHUONG MY)