Thiên thần Victoria's Secret lần đầu 'hạ cánh' London

Giá vé được tiết lộ, khoảng hơn 400 triệu cho vé VIP và 350 triệu cho vé thường.

Đêm thời trang sexy nhất hành tinh Victoria's Secret Fashion Show luôn khiến các tín đồ thời trang ngóng đợi từ nhiều tháng trước. Năm nay, sự kiện sẽ diễn ra vào ngày 2/12. Khác với chương trình mọi năm ở New York, thì đây là lần đầu tiên trong lịch sử thương hiệu nội y đình đám tổ chức show diễn ở Vương quốc Anh. Địa điểm là Trung tâm triển lãm Earls Court, London. Thông tin này đã được công bố trong cuộc họp chính thức hồi tháng 4, có sự tham gia của "thiên thần" Adriana Lima và Candice Swanepoel.

Ông Ed Razek, giám đốc markerting của Victoria's Secret cho rằng: "Thẳng thắn mà nói, chúng tôi không nổi tiếng ở Anh, cho đến khi mở cửa hiệu. Hiện nay, chúng tôi đã có 6 cửa hiệu tại đây." Đây cũng là chương trình có số lượng khách mời khổng lồ với gần 3.000 người, trong khi những năm trước là 1.000 khách.

Các thiên thần sexy sải bước trên sàn catwalk lung linh.

Vé được bán độc quyền do công ty tổ chức sự kiện Cornucopia cung cấp, đây cũng là một trong những "trùm" sự kiện giải trí hàng đầu thế giới. Để được tận mắt ngắm những thiên thần nội y nổi tiếng trong trang phục đỉnh cao của sự quyến rũ thì giá vé quả nhiên không hề rẻ. Vé cho show thời trang này đang được rao bán ở mức 9.995 bảng Anh (16.663 USD) - khoảng 350 triệu đồng. Còn vé VIP là 11.995 (hơn 400 triệu đồng).

Nhà tổ chức show diễn tham vọng mang đến cho những người tham dự một chuyến đi trong mơ, đáng để thưởng thức nếu có cơ hội một lần trong đời. Họ săn đón các khách mời VIP bằng dịch vụ ăn nghỉ ở khách sạn 5 sao, đưa đón tận sân bay bằng xe limousine hạng sang, được hộ tống với lái xe riêng đến điểm diễn, các nhà hàng cao cấp, đi tiệc và các sự kiện thuộc khuôn khổ của chương trình.

Các khách mời VIP sẽ đến London vào ngày 30/11 và ra về ngày 4/12. Họ được quyền yêu cầu đưa đón, tham quan bất cứ nơi nào ở thủ đô đất nước sương mù để giải stress sau chuyến bay dài. Tất nhiên, một số dịch vụ sẽ mất thêm phí.

Điều đặc biệt là khách VIP sẽ được ngồi xem chương trình và dự tiệc cùng các nhân vật nổi tiếng thế giới. Chẳng hạn trước đây có Jay-Z, Beyonce, Orlando Bloom, Elton John, Elizabeth Taylor, Kings of Leon, Joaquin Phoenix, Mark Wahlberg, Sting, Josh Lucas, Alex Rodriguez, Martha Stewart, Eva Longoria, Ryan Seacrest, Adrian Grenier, Malin Akerman, Amanda Bynes, Jeremy Piven, Neil Patrick Harris, Molly Sims, Denzel Washington, P. Diddy, Derek Jeter, Lenny Kravitz, Serena Williams và Gabrielle Union.

Ca sĩ Rihanna hát trong một show diễn.

Lý giải về giá vé cao ngất trời, một nguồn tin của tờ Telegraph cho hay, điều này giúp sàng lọc tầng lớp khán giả, giảm thiểu những xáo trộn, rắc rối khi diễn ra chương trình: "Những người có thu nhập cao sẽ biết cư xử để không la ó các thiên thần khi họ catwalk trong những bộ đồ lót gợi cảm và đôi cánh nặng trĩu". Còn những người không đủ chi phí sẽ được ngắm show diễn qua truyền hình trên kênh CBS.

Điểm thu hút ở show diễn nội y hoành tráng nhất thế giới không chỉ là những chân dài cực kỳ quyến rũ trong trang phục lót sexy mà còn có chương trình âm nhạc của các nghệ sĩ hàng đầu. Mỗi năm, có hàng trăm người nổi tiếng ở lĩnh vực giải trí góp mặt cùng khoảng 20-40 người mẫu thời trang hàng đầu thế giới.

Các thiên thần trước đó có Heidi Klum, Adriana Lima, Alessandra Ambrosio, Doutzen Kroes, Candice Swanepoel, Miranda Kerr... Những thần tượng âm nhạc từng biểu diễn trong show bao gồm Kanye West, Maroon 5, Nicki Minaj, Katy Perry, Akon, Black Eyed Peas, Usher, Seal, Justin Timberlake, The Spice Girls, Ricky Martin, Kanye West, Maroon 5, Nicki Minaj, Katy Perry, Akon, Black Eyed Peas, Usher, Seal, Justin Timberlake, The Spice Girls, Ricky Martin, Sting, Will i Am, Mary J. Blige và Destiny’s Child.

Thiên thần Candice Swanepoel.

Nhiều nguồn tin đồn đoán, em gái Kim Kardashian - cô mẫu sinh năm 1995 Kendall Jenner có thể đã được trao cánh thiên thần và sẽ xuất hiện trong show diễn đồ lót cao cấp này. Theo Vogue Anh, Hoàng tử Harry đã có một chỗ ngồi ở hàng ghế đầu như mong muốn. Các thiên thần đều đang hào hứng với show diễn lớn nhất từ trước đến nay của thương hiệu cũng như trong đời họ.

Người đẹp Candice Swanepoel vui mừng: "Chúng tôi đã tổ chức 3 show ở New York trong 3 năm qua, đều quá tuyệt vời và vui vẻ. Năm nay, chúng tôi đến đến một vùng đất mới, được đi du lịch cùng nhau, điều đó ý nghĩa hơn cả một sự kiện. Cư dân Anh chắn chắn sẽ khác biệt và khán giả lớn hơn rất nhiều". Về phía những người tổ chức show diễn, họ cũng lấp lửng rất nhiều chi tiết thú vị trong chương trình và bí mật đến phút chót, làm giới mộ điệu không khỏi hồi hộp, đếm ngược.

