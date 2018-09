Thiên thần nội y thử đồ cho 'đêm thời trang sexy nhất hành tinh'

Một số tiết lộ thú vị về Victoria's Secret Fashion Show 2014: Victoria's Secret Fashion Show 2014 diễn ra tại Trung tâm Triển lãm Earls Court, London, Anh. Sẽ có 79 bộ trang phục và 48 người mẫu trình diễn (Năm 2013: 69 bộ trang phục và 40 người mẫu). 19 bộ trang phục có đính kim cương Swarovski. Tất cả các vị khách tham dự sẽ mặc đồ đen trắng, nam mặc comple thắt nơ đen lịch sự. Chủ đề của chương trình dựa trên tinh thần buổi dạ tiệc khiêu vũ xa hoa và đình đám nhất lịch sử New York mang tên "Black and White Ball" do Truman Capote tổ chức năm 1966. Có 6 phân đoạn trong đêm diễn: Gilded Angels, Exotic Traveler, Dream Girl, Fairy Tale, University of PINK và Angel Ball.