Thí sinh Project Runway thiết kế xấu như đồ ngủ

Thùy Nga cũng có những thiết kế không ấn tượng. Từng du học tại Hàn Quốc nhưng bà mẹ một con không phát huy được lợi thế của mình mà bộc lộ sự loay hoay trong thử thách tuần này. Bộ sưu tập của Thùy Nga chưa có sự chỉn chu, thống nhất. Trang phục cô làm cho mẹ của Diệu Linh nhìn giống một bộ đồng phục, trong khi trang phục cho bé Anh Trường lại rất thể thao. Các thí sinh không thiết kế trang phục cho mẹ mình mà phải chọn người mẫu là mẹ của đối thủ. Cụ thể: Minh Quân chọn mẹ của Minh Công, Thùy Nga chọn mẹ của Diệu Linh, Diệu Linh chọn mẹ Nguyên Phong, Nguyên Phong lựa chọn mẹ Hồng Lam, Hồng Lam làm nhà thiết kế cho mẹ của Giám Tiền còn chàng phụ hồ 18 tuổi phụ trách trang phục cho mẹ của Minh Quân. Trong vòng 2 ngày các thí sinh phải thực hiện 3 bộ trang phục. Xuất thân chỉ là một thợ may nhưng càng vào sâu, Minh Quân càng tỏa sáng, khiến các giám khảo và đồng nghiệp ngỡ ngàng. Nhà thiết kế mù màu giới thiệu một bộ sưu tập thu đông mini khá ấn tượng, mang tính thống nhất và thể hiện được kỹ thuật cắt may điêu luyện. Anh sử dụng họa tiết chấm bi tượng trưng cho những bông tuyết với phom dáng cơ bản, mang tính ứng dụng cao phù hợp cho sản xuất hàng loạt. Tuy được khen về thiết kế dành cho tuổi thanh niên và trung niên nhưng trang phục cho trẻ em của Minh Quân chưa hợp lý. Bộ vest khiến mẫu nhí nhìn già dặn hơn tuổi. Chưa thật hoàn hảo nhưng bộ sưu tập của Minh Quân vẫn được các giám khảo cho điểm cao nhất. Nhà thiết kế bật khóc khi nghe xướng tên mình ở vị trí chiến thắng. Giám khảo Trương Ngọc Ánh cho rằng, sau hai tuần thi liên tiếp về nhất, Minh Quân sẽ khiến cho không một ai dám xem thường xuất thân thợ may của anh. Tiếp tục giữ phong độ, Lý Giám Tiền đã sử dụng chất liệu lông thú nhân tạo cho bộ sưu tập thu đông của mình. Anh thành công trong việc biến mẹ của Minh Quân trở nên trẻ trung hơn. Tuy có một vài hạn chế trong kỹ thuật cắt may và sử dụng lớp vải lót trang phục nhưng chàng phụ hồ vẫn khiến tất cả giám khảo nhận ra tài năng của anh. Vào nhóm an toàn trong thử thách tuần này còn có nhà thiết kế Minh Công. Kết hợp tông màu trắng xám cổ điển, Minh Công mang đến một tổng thể bộ sưu tập khá chỉn chu. Các giám khảo cho rằng anh rất hiểu khách hàng để tạo ra được những sản phẩm tôn dáng người mặc, đồng thời cũng đánh giá cao khả năng stylist của nhà thiết kế trẻ. Riêng nhà báo Thiên Hương đánh giá cao sự kết hợp màu sắc nhã nhặn và thanh lịch trong thiết kế của Minh Công nhưng cho rằng anh chọn chất liệu chưa thông minh. 'Vải may trang phục quá cứng, tạo cảm giác nặng nề cho người mặc', nữ giám khảo nói. Sau khi giành chiến thắng tại thử thách thiết kế trang phục cao cấp lấy cảm hứng từ các môn thể thao, Hồng Lam đã có hai tuần thi không thành công. Nhà thiết kế Công Trí thất vọng với kỹ thuật cắt may còn hạn chế của Hồng Lam và cho rằng cô gái trẻ hơi sa đà trong việc bỏ quá nhiều chi tiết vào một bộ trang phục. Tuy tuột dốc trong thiết kế và liên tiếp rơi vào nhóm nguy hiểm nhưng cuối cùng Hồng Lam vẫn được đi tiếp vào vòng trong.