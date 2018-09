Thí sinh Fashion Star giải thích nghi vấn 'đạo' ý tưởng

Tạ Ngọc Tuyền có đến hai bộ sưu tập bị cho là 'copy' của các thương hiệu nổi tiếng.

Trong Liveshow 5 của Ngôi sao thiết kế thời trang, thí sinh Tạ Ngọc Tuyền đã giới thiệu bộ sưu tập Chất đường phố với phần trình diễn của người mẫu khách mời Thanh Thức. Bộ trang phục do anh biểu diễn có một chiếc áo thun thuộc nhãn hiệu H&M. Bên cạnh đó, bộ sưu tập trong liveshow 2 cũng bị cho là "đạo" ý tưởng từ một nhà thiết kế Hàn Quốc.

Trước thắc mắc của dư luận, Ngọc Tuyền đã lên tiếng giải thích: “Chiếc áo khoác ngoài do người mẫu Thanh Thức trình diễn có thể phối hợp đa dạng với nhiều kiểu áo thun. Chiếc áo trong theo ý tưởng ban đầu của tôi khác so với chiếc áo được trình diễn. Khi tôi đem trình diện trước BGK, họ e ngại rằng nó quá mỏng, nếu trình diễn sẽ gây hiệu ứng không tốt trên sân khấu, do vậy tôi chọn giải pháp tìm áo khác thay thế".

Thanh Thức diện chiếc áo thun bên trong thuộc thương hiệu H&M trong liveshow 5.

Do thời gian quá gấp, Ngọc Tuyền không kịp thiết kế và may áo mới nên cô đã chọn chiếc áo ba lỗ H&M có cùng tone màu để thay thế. Theo ban tổ chức, trong trường hợp này, bộ sưu tập của thí sinh Tạ Ngọc Tuyền không phải đạo ý tưởng mà chỉ là giải pháp tình thế.

Giải thích về sự tương đồng giữa bộ sưu tập trong liveshow 2 với thiết kế của Lie Sang Bong, Ngọc Tuyền nói: "Tôi sử dụng vải để ghép và may thành những họa tiết trên trang phục chứ không phải sử dụng kỹ thuật in hoa trên vải như bộ sưu tập của NTK Hàn Quốc. Trong lĩnh vực thiết kế thời trang, ý tưởng thiết kế đôi khi bị 'đụng' cũng là điều khó tránh khỏi. Tuy nhiên, quan trọng là nhà thiết kế luôn giữ vững màu sắc riêng và cá tính của mình trong bộ sưu tập đó". Trao đổi với Ngoisao.net, Tạ Ngọc Tuyền phủ nhận bộ sưu tập trong liveshow 2 là đạo ý tưởng. Nữ thí sinh cho biết, cô được học kỹ thuật chuyên môn từ một giảng viên người Nhật và bộ sưu tập đó dựa trên những kiến thức đã học và sự sáng tạo của chính cô.

Bộ sưu tập của Ngọc Tuyền (hình trên) và nhà thiết kế Hàn Quốc có nhiều nét tương đồng.

Tạ Ngọc Tuyền cũng khẳng định, cô và những thí sinh khác luôn nỗ lực không ngừng để góp phần cống hiến cho thời trang Việt Nam ngày càng phát triển hơn nhưng không phải bằng cách "đạo", "nhái" của nước ngoài.

Vân An