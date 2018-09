Thêm nổi bật với thiết kế đỏ nồng nàn của Hà Duy

Tham gia trình diễn bộ sưu tập "Lady in Red" là dàn chân dài nổi tiếng như Á hậu Thanh Tú, người mẫu Hồng Quế, quán quân Next Top 2017 Kim Dung, quán quân Next Top 2012 Mai Giang, á quân Next Top 2011 Trà My... Trong đó, đảm nhận vai trò vedette là Thanh Tú và top 5 Hoa hậu Việt Nam 2016 Thủy Tiên.