The Voice 2013 nhan nhản 'sạn' thời trang

Rất nhiều thí sinh nữ chiều cao khiêm tốn, vóc người đậm nhưng ngoại hình nặng nề hơn vì lỗi chọn trang phục rối mắt.

The Voice 2013 được đánh giá là kém hấp dẫn hơn so với mùa thi trước không chỉ vì sự cạnh tranh của The Voice Nhí, dàn thí sinh thiếu nổi bật mà một phần còn bởi phần nhìn thiếu ấn tượng. Nhìn lại dàn thí sinh nữ năm nay, nếu không kể Hoàng Yến - điểm sáng hiếm hoi từ đầu cuộc thi tới giờ - khán giả không thấy nhiều gương mặt đủ cả hình lẫn sắc. Không ít thí sinh ngoại hình lệch chuẩn nhưng lại ăn mặc bí bách, cầu kỳ khiến nhược điểm càng phô rõ.

Giọng ca mạnh mẽ Hoàng Oanh đặc biệt yêu thích các trang phục khỏe khoắn đậm chất rock. Gam màu đen có thể là lựa chọn an toàn và phù hợp với cô nhưng chất liệu vải mỏng, bắt sáng với quá nhiều chi tiết te tua từ áo đến quần lẫn thắt lưng cầu kỳ đã khiến thí sinh này trông khá lạc mốt.

Thêm một lần nữa, Hoàng Oanh mắc sai lầm dù chọn trang phục màu cơ bản đen trắng. Chiếc áo khoác lụng thụng và đôi boots mũi tròn là nguyên nhân làm cô gái này trở nên luộm thuộm.

Cũng như Hoàng Oanh, thí sinh Thanh Trúc thiếu sự tiết chế với trang phục đen. Sequin và da đều là chất liệu bắt sáng được khuyến cáo không nên đi cùng nhau vì dễ làm "bội thực thị giác". Đó là chưa kể phom dáng chiếc áo khá rườm rà và đôi ankleboots thiếu sự thanh thoát.

Dù đã mang đôi cao gót màu nude cả chục phân nhưng Ngọc Trâm vẫn chưa đủ cao để diện chiếc váy kiểu dáng "phức tạp" như thế này.

Không có lợi thế về chiều cao lẫn nhan sắc nên Nhật Thu quyết định đi theo phong cách cá tính có chút quái. Tuy nhiên, nữ ca sĩ đã đi quá ranh giới phá cách và khiến mình bị xấu toàn tập với bộ cánh để lộ đùi to, chân ngắn này.

Dù đây là sự kết hợp có chủ ý giữa nữ tính và cá tính nhưng Song Tú vẫn khiến không ít khán giả thấy khó đồng cảm. Kiểu tóc dập và make-up phong cách rock của cô chẳng hề ăn nhập với chiếc áo váy cổ yếm duyên dáng xẻ vạt tha thướt, chưa kể đôi giày đế khủng.

Những chiếc áo khoác dáng dài không giấu được dáng mập mà ngược lại chỉ càng làm cặp thí sinh nữ này thêm thấp và đậm người.

Bộ cánh nai nịt kín bưng tốn vải như thế này đã "nuốt" trọn vóc dáng của Thảo Nhi làm thí sinh này chẳng khác gì một "nàng rùa". Cặp kính tròn và chiếc mũ nồi cổ điển cũng không có chút ăn nhập gì với trang phục.

Cô gái 19 tuổi Ý Nhi được thử nghiệm phong cách màu neon từ đầu tới chân "top to toe". Bộ cánh giúp thí sinh nổi bật từ khi bước ra sân khấu nhưng, nó chỉ thành công ở mặt khác lạ chứ không có yếu tố thẩm mỹ.

Là những người được đầu tư nhiều hơn cả về diện mạo nhưng Hồng Nhung cũng chưa thể làm hài lòng công chúng khi tối qua, nữ giám khảo chọn một chiếc váy ren xòe rộng đuôi dài không mấy cân xứng với chiều cao của chị.

Mái tóc ngắn của Mỹ Linh cũng là vấn đề khiến các chuyên gia làm đẹp đau đầu khi phải liên tục tìm cách đổi mới nó. Tiếc rằng, kiểu phá cách hất lệch chỉ khiến mặt nữ ca sĩ thêm to. Ngoài ra, style tóc nghệ thuật này có vẻ hơi bay bổng khi đi kèm một bộ đầm kiểu dáng công sở có phần nghiêm túc như thế này.

Châu Sa