The Petals - Những cánh hoa của Phương My

Bộ sưu tập gửi gắm tình yêu đặc biệt dành cho những người phụ nữ của nhà thiết kế Phương My.

Ra mắt vào cuối mùa thu đông 2014, bộ sưu tập xuân hè 2015 của Phương My được giới chuyên môn và công chúng yêu thời trang đánh giá cao. Nhà thiết kế đã giới thiệu bộ sưu tập này tới khán giả xứ kim chi tại Korea Style Fashion Week. Những ai vốn yêu thích nét nữ tính, sang trọng trong các thiết kế của Phương My sẽ tiếp tục tìm thấy điều này ở bộ sưu tập xuân hè 2015. Trung thành với dáng đồng hồ cát, Phương My đã nghiên cứu và áp dụng những đường cắt, xếp, gấp vải tinh tế và phù hợp với từng phom khác nhau của người mặc, gợi lên nét thanh thoát mềm mại. Bộ sưu tập gồm các mẫu váy dạ hội, váy ngắn và một số kiểu áo, quần sort năng động, trẻ trung trên nền vải màu pastel như đỏ, hồng, xanh lá, thiên thanh, tím.

Những thiết kế đều có hoạ tiết in như bóng lá và hoa rớt trên nền vải và khẽ thay đổi hình dạng theo ánh sáng, gió và khung cảnh xung quanh. Họa tiết này được họa sĩ người Nhật chuyên về in thời trang thực hiện dành riêng cho thương hiệu, chúng được in ấn một cách ngẫu hứng để không bị trùng lặp lẫn nhau. Chất liệu chiffon sợi lụa 2 lớp được sản xuất riêng tại Nhật là sự lựa chọn mới của thương hiệu với độ cứng đủ để tạo phom dáng, khắc phục nhược điểm dễ bị nhăn nhưng vẫn đảm bảo được độ nhẹ nhàng, bay bổng và sang trọng. 40 mẫu thiết kế của bộ sưu tập là 40 sắc thái khác nhau được chọn lọc kỹ lưỡng vừa mang tinh thần tươi mới, mát mẻ của mùa xuân hè, vừa giữ được đẳng cấp toát lên từ sự sang trọng, đằm thắm.

Photography: Zhang Jingna; Hair: Junya Nakashima; Makeup: Tatyana Kharkova;

Model: Yue Ning.

(Nguồn: Phương My)