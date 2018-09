Thành phố hiện đại trên áo dài Thuận Việt

Quán quân Elite Model Look Lệ Hằng, Á hậu thể thao Phạm Hương và Giải bạc Siêu mẫu 2010 Phạm Thùy Linh rạng rỡ trong tà áo dài duyên dáng, kết hợp giữa kiểu dáng truyền thống với hình in hiện đại. Đây là các thiết kế thuộc bộ sưu tập "My Love, My City - Thành phố tôi yêu" của Thuận Việt, sẽ được giới thiệu đến bạn bè Hàn Quốc từ ngày 25 đến 30/5.