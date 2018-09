Thanh lịch với BST thu đông của K&K Fashion

Bộ sưu tập 'In love with season' với những thiết kế dịu dàng, thanh thoát, đầy sáng tạo là món quà K&K Fashion gửi tặng phái đẹp.

Những mẫu váy, đầm công sở, áo sơ mi, chân váy… trong bộ sưu tập sử dụng chất liệu cao cấp, đem đến sự thoải mái cho người mặc. Thiết kế đầm tay lỡ cũng được các nhà thiết kế K&K Fashion lựa chọn để vừa phù hợp với tiết trời chuyển mùa, vừa tôn thêm nét duyên dáng cho phái đẹp.

Sản phẩm mang tính ứng dụng cao với cách phối màu cùng các họa tiết đơn giản nhưng không kém phần tinh tế. Một chút cách điệu, một chút phá cách, dù nhỏ nhưng cũng giúp bạn nổi bật trong mọi hoàn cảnh. Với nét cổ điển kết hợp hài hòa cùng vẻ hiện đại, các mẫu thiết kế đáp ứng những tiêu chí của một cô nàng yêu thời trang hiện đại: ứng dụng cao, thoải mái và hợp mốt.

Một số thiết kế trong bộ sưu tập "In love with the season":

Đầm KK52-41 giá 420.000 đồng. Đầm liền với thiết kế đơn giản, tôn lên vóc dáng người mặc.

KK52-39: áo giá 270.000 đồng, váy giá 230.000 đồng. Áo peplum mix cùng chân váy bút chì khéo léo che khuyết điểm vòng eo bánh mì cho nàng công sở.

Đầm KK52-40 giá 420.000 đồng. Đầm đen phối tay ren sang trọng.

Đầm xòe KK52-07 giá 400.000 đồng. Thiết kế chấm bi trắng trên nền đen là sự chọn lựa của các cô nàng muốn tạo phong cách trẻ trung nhưng thanh lịch.

Đầm KK52-10 giá 400.000 đồng: phong cách thời trang công sở thanh lịch.

KK52-21: áo giá 270.000 đồng, váy giá 220.000 đồng. Áo kiểu họa tiết kết hợp cùng chân váy bút chì đen gợi cảm.

Đầm KK52-19 giá 390.000 đồng. Đầm ôm họa tiết trắng đen với chất liệu thun co giãn cho bạn cảm giác thoảng mái.

KK52-24: áo giá 270.000 đồng, váy giá 220.000 đồng. Sơ mi kẻ và chân váy tối màu chưa bao giờ lỗi mốt và luôn phù hợp với những cô nàng công sở thanh lịch.

Áo khoác tay lỡ AK07-01 giá 220.000 đồng. Thiết kế đơn giản giúp phái đẹp dễ dàng kết hợp với nhiều kiểu trang phục.

Vest AK07-02 giá 240.000 đồng. Vest đen khoác nhẹ bên ngoài kết hợp cùng đầm họa tiết là lựa chọn phù hợp cho tiết trời se lạnh.

