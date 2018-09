Thanh Hằng thẳng tay loại 4 thí sinh Next Top

Sự thể hiện một màu, không tiến bộ khiến Quỳnh Mai, Kim Ngân, Phương Thảo, Minh Tòng phải nói lời chia tay với cuộc thi.

Tập 3 cuộc thi Vietnam's Next Top Model lên sóng tối 20/10. Nếu như ở tập trước, tất cả 18 thí sinh đều được giữ lại thì tuần này, bộ ba quyền lực thẳng tay loại trừ bốn cái tên, bao gồm Quỳnh Mai, Minh Tòng, Kim Ngân và Phương Thảo. Quyết định này đưa ra do ban giám khảo nhận thấy cả bốn thí sinh đều thể hiện mờ nhạt trong suốt hai tuần diễn ra của cuộc thi.

Sự một màu và thiếu tiến bộ đó được thể hiện rõ nét trong thử thách chụp hình. Với chủ đề “Nụ hôn vĩnh cửu”, các thí sinh đã hóa trang thành những bức tượng được sơn 2 màu trắng, đen đối lập. Họ phải phối hợp cùng nhau theo từng cặp, truyền tải nội dung câu chuyện lấy cảm hứng từ những bức tượng thời Phục hưng. Ý tưởng ấy khiến các chàng trai cô gái gặp phải khó khăn tạo dáng trước ống kính. Thậm chí thí sinh Nguyễn Thị Hằng thú nhận không biết thực hiện thế nào khi không thể hình dung chủ đề của thử thách. Giám khảo Nam Trung và Adam phải nhiều lần yêu cầu tạm ngừng để hướng dẫn họ những kiểu dáng tốt hơn.

Quỳnh Mai và Minh Tòng bắt cặp cùng nhau trong thử thách. Cô gái 18 tuổi là một vũ công chuyên nghiệp, vì thế Quỳnh Mai luôn bị tác động bởi kỹ thuật nhảy múa mình được đào tạo. Cô chỉ biết thể hiện những động tác khiêu vũ mà không toát lên vẻ đẹp high-fashion cần có. Cả hai thí sinh đều tỏ ra lúng túng và không tạo nên một bức hình đẹp. Tương tự, Phương Thảo khiến ban giám khảo thất vọng khi thiếu sự liên kết với bạn diễn. Riêng Kim Ngân được đánh giá cao về ngôn ngữ hình thể, thế nhưng biểu cảm gương mặt lại chưa đạt yêu cầu. Cách tạo dáng của Lê Văn Kiên được giám khảo Thanh Hằng nhận xét 'quá đơn giản, thiếu sự đột phá', do đó anh cũng lọt top nguy hiểm.

Cuối cùng, host Thanh Hằng tuyên bố trao tấm vé đi tiếp cho chàng sinh viên Ngoại thương - Văn Kiên. Bất ngờ trước kết quả này, thí sinh cho biết anh hy vọng những thể hiện sắp tới sẽ xứng đáng với sự tin tưởng của ban giám khảo. Tuy nhiên, Thanh Hằng đã răn đe Văn Kiên: "Tôi muốn nhìn thấy năng lực thật sự của bạn, chứ không phải ăn may".

Việc loại trực tiếp bốn thí sinh của ban giám khảo gây nhiều bất ngờ. Tuy nhiên, kết quả này hoàn toàn có thể dự đoán được. Bởi lẽ bên cạnh yếu tố chuyên môn, đây cũng là mục đích đảm bảo tiến độ lên sóng cho chương trình. Sau vòng sơ tuyển, 18 thí sinh lọt vào vòng chung kết nhưng chương trình rút ngắn lại chỉ còn có 10 tập (những năm trước có 15 tập) và một đêm chung kết truyền hình trực tiếp.

Chà Mi - 'cô gái bán hoa' là cái tên gây nhiều bất ngờ nhất cho khán giả theo dõi. Ở thử thách chụp hình, chân dài đã chinh phục hoàn toàn ban giám khảo. Nhận xét về bức hình, Thanh Hằng chia sẻ: "Tôi đánh giá cao khi bạn biết lắng nghe những lời khuyên, hướng dẫn. Chà Mi lột xác hoàn toàn so với trước đây'. Giám khảo Đỗ Mạnh Cường cũng bất ngờ trước sự tiến bộ vượt bậc của cô gái trẻ. Với những lời khen đó, Chà Mi xuất sắc được gọi tên đầu tiên với tấm hình xuất sắc nhất.

Không những vậy, ở thử thách giữ thăng bằng và tạo dáng trên chiếc bàn xoay 360 độ trước đó, Chà Mi cũng giành lấy chiến thắng. Ở phần thi này, hầu hết thí sinh đều loạng choạng và không ít lần 'vồ ếch', đặc biệt là các cô gái khi họ phải mang nhũng đôi giày cao gót lênh khênh. Mặc dù cũng vấp ngã liên tục, Chà Mi cố gắng giữ bình tĩnh và tiếp tục tạo dáng. Trong khi đó, sự mạnh mẽ và lợi thế 'không giày cao gót' giúp các thí sinh nam thể hiện khá tốt thử thách này.

Trong tập 3, êkíp sản xuất tập trung khai thác mâu thuẫn của các thí sinh trong cuộc sống tại ngôi nhà chung. Xuất phát từ chuyện giữ gìn trật tự và vệ sinh chung, những bất đồng, tranh cãi xảy ra khiến Hà Thu phải triệu tập một cuộc họp để giải tỏa căng thẳng. Thí sinh Kim Thoa và Mâu Thanh Thủy thẳng thừng đưa ra những lời lẽ buộc tội lẫn nhau trước ống kính truyền hình. Thanh Thủy cho biết cô không thích tỏ ra hòa đồng một cách giả tạo, còn Kim Thoa không hứng thú với những công kích cá nhân. Chính vì mâu thuẫn này mà ban tổ chức cố tính sắp xếp Thanh Thủy và Kim Thoa bắt cặp trong thử thách chụp hình để tạo kịch tính cho chương trình. Dĩ nhiên, với cá tính đối lập, họ gặp nhiều ‘trục trặc’ nhất trong quá trình hợp tác mới hoàn thành xong những bức hình.

Ngôi nhà chung chào đón một vị khách đặc biệt là ca sĩ Thủy Tiên. 'Bà mẹ một con' diện bộ trang phục bó sát màu đen khá quyến rũ làm nổi bật lên làn da trắng ngần. Sự xuất hiện của người đẹp khiến ngôi nhà chung trở nên náo nhiệt hơn. Nữ ca sĩ 'Kiss Me' còn tận tay trổ tài pha chế sinh tố mời các thí sinh thưởng thức. Sau đó, Thủy Tiên cùng Nam Trung dành thời gian tâm sự cũng như nhảy múa vui vẻ cùng 18 thí sinh.

Tuy nhiên, tập 3 của Vietnam's Next Top Model để lộ nhiều điểm yếu về kịch bản. Đầu tiên, việc Thủy Tiên đến thăm và trò chuyện có mô típ giống hệt với chuyến thăm của Thanh Hằng và Adam ngay ở tuần trước. Bên cạnh đó, khán giả tinh ý phát hiện những thử thách tập 3 trong chương trình một lần nữa được copy lộ liễu từ phiên bản gốc của Mỹ. Cụ thể, ở chương trình America's Next Top Model mùa 20 đang phát sóng, các thí sinh cũng phải tham gia thử thách catwalk và tạo dáng với vòng tròn xoay. Trước đó, top 5 Next Top Mỹ mùa 15 từng được tô sơn trắng toàn thân để biến hóa thành những bức tượng thạch cao.

Đây không phải là lần đầu tiên VietNam's Next Top Model có sự trùng hợp về mặt nội dung. Trong tuần trước, các thử thách của chương trình đều bị phát hiện 'xào nấu' từ phiên bản gốc. Điều này phần nào khiến khán giả cảm thấy ngao ngán khi nhà sản xuất dường như đi vào lối mòn kịch bản, thiếu đi sự sáng tạo riêng. Độc giả Hoàng Tân hài hước bình luận: "Bây giờ xem VietNam's Next Top Model giống như đi phán đoán concept tập tiếp theo 'đạo' của nước nào vậy đó".

Ngoài ra, trong tập tiếp theo, 14 thí sinh sẽ có cuộc ‘lột xác’ hoàn toàn để bước vào thử thách mới. Đặc biệt, các thí sinh sẽ chịu đau đớn với màn waxing tẩy lông để có làn da mịn màng. Những hình ảnhnày cũng được êkíp America's Next Top Model khai thác trong mùa thứ 20 của chương trình.

