Team Hồ Ngọc Hà quyến rũ với váy sexy

Ca khúc 'Keep me in love' sẽ chính thức được Hồ Ngọc Hà biểu diễn trong đêm chung kết 'Nhân tố bí ẩn' sắp tới. Sau đó, ngày 22/8 team Hồ Ngọc Hà sẽ có một buổi công chiếu MV và giao lưu với người hâm mộ.