Tạo style riêng với thời trang Moolez

Những cô nàng hướng đến phong cách sành điệu khi dạo phố, có thể chọn túi xách dáng hộp nhỏ màu be chất liệu da cao cấp của Moolez.

Phong cách cô nàng thành đạt

Sành điệu thôi chưa đủ, cần phải khẳng định vị thế của bản thân - đó là mục tiêu hướng đến của thương hiệu thời trang Moolez.



Nhiều quý cô thường rơi vào tình trạng lo lắng trước mỗi buổi đàm phán kinh doanh vì không biết lựa chọn trang phục thế nào để có thể gây ấn tượng mạnh với đối tác ngay từ cái nhìn đầu tiên. Hiểu được tâm lý này, Moolez đưa ra gợi ý về “gu” thời trang tinh tế, sang trọng. Đó là một chiếc túi xách màu trắng, mạ vàng ở khóa, tay cầm, bên trên nổi lên hình chiếc đầu rắn khảm cầu kỳ kế hợp với đôi giày bằng da cùng tông màu trắng của thương hiệu Moolez. Sự kết hợp hoàn hảo này sẽ giúp phái đẹp trở nên thanh lịch, cuốn hút, đặc biệt rất hợp với các quý cô thành đạt.

Phong cách quý cô sành điệu

Style sành điệu cho cô nàng dạo phố của Moolez.

Những cô nàng hướng đến phong cách sành điệu, cá tính mỗi khi dạo phố, có thể chọn thương hiệu thời trang da cấp cấp đến từ Australia. Đó là chiếc túi xách thiết kế dáng hộp nhỏ nhắn màu be bằng chất liệu da cao cấp nhập khẩu của Moolez. Trên thân túi có đính đá quý nổi lên dọc các viền tạo phong cách sang trọng, trẻ trung, nhưng cũng đầy phóng khoáng, tự do.

Ngoài ra, chiếc kính đen, áo và quần đồng bộ mầu hồng nhạt, túi xách mầu be hồng có đính đá cao cấp, ba sắc thái này tạo thành một tổng thế hòa hợp, khiến phái đẹp dễ dàng thu hút mọi ánh nhìn.

Phong cách cô nàng công sở

Style cho cô nàng công sở cá tính, phù hợp với tất cả sự kiện.

Với phong cách công sở, một đôi giày cao gót da bò của Moolez hẳn sẽ không thể thiếu trong tủ đồ của những quý cô am tường, sành điệu. Ngoài giày dép, thương hiệu đến từ Australia này còn có nhiều phụ kiện làm tôn lên đẳng cấp của bất kỳ ai sử dụng. Đó là một nghệ thuật sáng tạo trong thiết kế, phối kết hợp giữa thủ công truyền thống và chất liệu hiện đại, tạo cảm giác có thể biến hóa phù hợp với bất kỳ bộ trang phục nào.

Đơn giản mà hiện đại, mốt thời thượng mà bền, lịch sự mà phóng khoáng, sang trọng mà không quá đắt khiến khách hàng cảm giác như sản phẩm đó được thiết kế và chế tạo dành cho riêng mình chính là những gì Moolez hướng đến.

Trải nghiệm sản phẩm thương hiệu đồ da cao cấp Moolez Australia duy nhất từ ngày 15/10 đến 03/11/2017 Hàng trăm sản phẩm sẽ dành tặng cho những tín độ mộ điệu đăng ký trải nghiệm sớm nhất. Truy cập Fanpage hoặc Website để biết thêm thông tin chi tiết. Hotline: 0964567676. Email: sales@moolez.com.vn. Fanpage: Moolez Việt Nam. Website: moolez.com.vn

(Nguồn: Moolez)

Chụp ảnh - photographer: Thiên Hùng

Trang điểm - Make up: Quang Bi

Người mẫu -Model: Rohi Leo and Alina

Stylist: Trần Lệ Huyền

Trang phục: Xuân Lê Designer, She By Hoa Nguyễn, Adam Store, Thanh Veston