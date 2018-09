Tài tử lai xứ Hàn khoe style nam tính

Tài tử mang trong mình dòng máu lai, bố là người Mỹ gốc Anh, mẹ là người Hàn. Trước khi về xứ sở kim chi, anh từng đóng nhiều bộ phim nổi tiếng của Hollywood như Three Rivers, X-Men Origins: Wolverine, Big Hero 6, The Last Stand, Shanghai Calling...