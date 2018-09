Sự sáng tạo trong BST trang sức 'The Miracle Crown'

Với 10 nhẫn chủ và 12 nhẫn phụ mang nhiều phong cách trong bộ sưu tập, bạn có thể thoải mái thể hiện ý tưởng sáng tạo cho chiếc nhẫn của mình.

Công ty cổ phần vàng bạc đá quý Lộc Phúc vừa cho ra mắt bộ sưu tập "The Miracle Crown" nhân dịp khai trương showroom An Đông. Đây cũng là cửa hàng đầu tiên của chuỗi hệ thống trang sức Lộc Phúc theo mô hình hiện đại, cập nhật phương thức kinh doanh ở các nước phát triển của châu Á.

"The Miracle Crown - Nhẫn vương miện huyền bí" là bộ sưu tập chủ đạo của Công ty cổ phần vàng bạc đá quý Lộc Phúc, đánh dấu sự ra đời của thương hiệu. Bộ sưu tập này được thiết kế dựa trên phương châm "Concept - Design your own crown" (ý tưởng - tự thiết kế chiếc nhẫn vương miện của chính bạn). Khách hàng sẽ là người tự thiết kế những kiểu mẫu nhẫn đơn, sau đó ghép vào với nhau để tạo ra những sản phẩm nhẫn phù hợp với trang phục, cá tính của mình.

Điều làm nên nét độc đáo của bộ sưu tập là khả năng tùy chỉnh và biến đổi linh hoạt của nhẫn. Các thiết kế ở đây được ghép từ nhiều chiếc nhẫn đơn khác nhau, tạo thành chiếc nhẫn vương miện hoặc kiểu nhẫn hoa văn độc đáo. Những chiếc nhẫn tinh xảo có thể lắp ghép và xoay chuyển được bởi phần chính hay còn gọi là nhẫn chủ, kết hợp với nhẫn phụ. Nếu bạn có nhiều hơn hai nhẫn chủ, bạn có thể tạo ra nhiều kiểu nhẫn hoa văn độc đáo. Tùy theo sức sáng tạo và tưởng tượng, khách hàng có nhiều cách phối hợp để tạo nên một chiếc nhẫn hoàn chỉnh.

Trên nền ý tưởng là chiếc vương miện, Lộc Phúc đã sáng tạo ra nhiều mẫu nhẫn chủ độc đáo. Đó có thể là những chiếc nhẫn tượng trưng cho vẻ đẹp của người phụ nữ, sang trọng, thanh lịch với điểm nhấn là thiết kế cầu kỳ, kết hợp nhiều viên đá kim cương cubic zirconia kích cỡ khác nhau. Chiếc nhẫn ấy cũng có thể là một bông hoa đang nở rộ, được tạo tác từ nhiều viên đá kim cương cubic zirconia lấp lánh, tượng trưng cho vẻ đẹp nữ tính, dịu dàng. Ngoài ra, bạn cũng có thể bắt gặp chiếc nhẫn trái tim thể hiện tình yêu nồng nàn hay những chiếc nhẫn họa tiết hoa văn Victoria tinh xảo của châu Âu mang phong cách cổ điển. Với thiết kế đơn giản nhưng được khắc nhiều nét hoa văn hoặc đính đá khác nhau, bạn cũng có thể sử dụng chiếc nhẫn phụ cho sở thích của mình.

Với bộ sưu tập "The Miracle Crown" gồm 10 nhẫn chủ và 12 nhẫn phụ nhiều phong cách khác nhau, bạn sẽ tha hồ thể hiện ý tưởng sáng tạo khi kết hợp chúng. Điều thú vị là khách hàng được trở thành một nhà thiết kế cho chính mình. Cảm xúc, phong cách hay sự tinh tế của bạn sẽ thể hiện trên chiếc nhẫn.

Các thiết kế nhẫn vương miện của thương hiệu vàng Lộc Phúc có chất liệu bằng vàng 10k, kết hợp với đá kim cương nhân tạo, chất lượng tốt (đá cubic zirconia, của nhà sản xuất Swarovski - Áo). Giá bán của một nhẫn chủ từ 2 đến 4 triệu đồng và của một nhẫn phụ là từ 1,5 đến 2,5 triệu đồng. So với lúc mua, bộ sưu tập có giá trị thu hồi lên đến 70% sau khi sử dụng và 80% khi đổi sản phẩm khác có giá trị lớn hơn.

Bên cạnh bộ sưu tập “The Miracle Crown”, Lộc Phúc còn mang đến những sản phẩm cao cấp đa dạng khác như nữ trang kim cương, sapphire, ngọc trai và nữ trang Italy các loại. Nhân dịp ra mắt, thương hiệu giảm giá 10% khi khách hàng mua sản phẩm trong tháng đầu khai trương và tặng kèm voucher sử dụng trong lần mua kế tiếp.

Thông tin liên hệ: Showroom An Đông - Công ty cổ phần vàng bạc đá quý Lộc Phúc

Số 35 Đường An Dương Vương, phường 8, quận 5 ,TP HCM

ĐT: (08)62 818818 - (08)62 828828

Website: www.lpj.com.vn.

(Nguồn: Lộc Phúc)