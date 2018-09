Stylist phim 'Gossip Girl' gợi ý xu hướng thu

Eric Daman sinh ngày 21/8/1970. Anh là nhà thiết kế, người mẫu, người dẫn chương trình truyền hình đồng thời là stylist cho các seri phim ăn khách như Sex and the City hay Gossip Girl. Hai nhân vật chính là Blair Waldorf và Chuck Bass có gu thời trang "gây sốt" nhất trong Gossip Girl là do Eric Daman chọn đồ.