Stylist của Jolie: 'Luôn chuẩn bị ít nhất 20 bộ váy'

Jen Rade chia sẻ những kinh nghiệm thực tế trong quá trình tạo nên phong cách cho các sao trong sự kiện lớn.

Để có những khoảnh khắc tỏa sáng lộng lẫy trên thảm đỏ sự kiện lớn, các ngôi sao cần đến sự hỗ trợ của cả một ekip chuyên nghiệp. Và người giữ vai trò chủ chốt tạo nên sự thành công về mặt hình ảnh chính là stylist. Trước thềm sự kiện điện ảnh được mong đợi nhất trong năm: Lễ trao giải Oscar 2014, Jen Rade - cánh tay phải đắc lực chịu trách nhiệm cho phong cách của Angelina Jolie hay Kim Kardashian..., một trong 25 stylist quyền lực nhất thế giới do tạp chí The Hollywood Reporter bình chọn, và hiện là giám khảo chương trình Project Runway: Under the Gunn - đã chia sẻ nhiều thông tin thú vị trong quá trình tạo nên vẻ ngoài long lanh cho các khách hàng hạng A của mình.

Stylist quyền lực Jen Rade.

- Lịch trình làm việc cụ thể của chị trong ngày diễn ra sự kiện lớn?

- Tôi thức dậy lúc 8h30 và kiểm tra lại danh sách những món đồ cần phải có đủ trong xe: váy áo, trang sức, giày, túi, nội y cùng hàng loạt phụ kiện khác như băng dính hai mặt, ghim cài, chỉ đủ màu, kim, ống lăn bụi... Sau đó, tôi tới địa chỉ của khách hàng và làm phần việc của mình. Tôi thường hồi hộp cho đến khi nhìn thấy những bức hình long lanh của họ trên mạng.

- Chị đem tới bao nhiêu bộ váy trong lần thử đồ đầu tiên cho mỗi khách hàng?

- Tôi luôn chuẩn bị ít nhất 20 bộ, hoặc số lượng lớn hơn như thế rất nhiều, tùy thuộc vào mức độ quan trọng của sự kiện.

- Trong ngày diễn ra event, chị có đem theo đồ dự phòng chứ?

- Không. Tôi chỉ cần mang đúng thiết kế đã thống nhất lựa chọn. Chỉ một, hai lần tôi có mang váy dự phòng, khi mà chúng tôi chưa chắc chắn 100% rằng mình thích nhất bộ nào.

Mẫu váy Atelier Versace sang trọng và bí ẩn với những nếp xếp tinh tế, xẻ cao gợi cảm mà Angelina Jolie diện tại Lễ trao giải Oscar 2012 lọt vào danh sách 10 bộ đầm đẹp nhất năm , đồng thời cũng là một trong những trang phục thảm đỏ đẹp nhất của nữ minh tinh nổi tiếng.

- Chị sẽ làm gì nếu xảy ra sự cố trang phục không vừa vặn?

- Tôi khá thành thạo trong khoản may vá nên thường tự mình sửa chữa. Có lần, khách hàng làm hỏng chiếc khóa kéo trên váy khi ra khỏi khách sạn, và tôi đã phải khâu lại tỉ mỉ.

- Thời tiết cũng là một yếu tố ảnh hưởng ít nhiều. Giả sử trang phục được chọn là bộ đầm lụa màu sáng, và bỗng nhiên trời đổ mưa, chị định xử lý thế nào?

- Tôi không đổi váy vì thời tiết. Thay vào đó, trước khi sự kiện diễn ra, tôi đã xem xét kỹ thông tin dự báo. Và nếu cần, chiếc váy sẽ được bao bọc cẩn thận khỏi nước mưa tới khi chúng tôi vào bên trong không gian diễn ra event. Tôi là một phù thủy, nhưng thật không may là cũng không thể điều khiển được Mẹ Thiên nhiên.

- Điều gì khác biệt giữa khi đánh giá những nhà thiết kế tham gia Project Runway: Under the Gunn và khi thực sự bắt tay vào công việc stylist?

- Hai việc đó khác nhau rất nhiều. Thật thú vị khi quan sát các nhà thiết kế tạo ra sản phẩm với rất ít thời gian, tiền bạc hay nguyên liệu. Điều đó thực sự truyền cảm hứng và chính là một lý do khiến tôi yêu thời trang. Tôi luôn bảo các thí sinh rằng tôi muốn được đổi vị trí với họ, bởi những thử thách thật ấn tượng. Nhưng có lẽ tôi thấy thế vì mình chỉ cần ngồi và xem. Mọi người không thể biết được khó khăn thực sự thế nào khi tham gia chương trình như vậy.

Mytty