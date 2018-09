Style phóng khoáng của bà mẹ 4 con

Năm 2011, bà mẹ 4 con bắt đầu làm cố vấn chiến lược cho các nhãn hàng hoạt động theo mô hình thương mại điện tử, giúp họ chọn lựa và đánh giá sản phẩm. Cô chia sẻ về công việc của mình rằng: “Tôi cộng tác cùng các nhà thiết kế để hỗ trợ họ trong việc phát triển sản phẩm mới. Bên cạnh đó, tôi cũng làm stylist và cả marketing cho một số thương hiệu như Barney’s New York, Madewell, The Land of Nod, Stella McCartney,…". Cô từng xuất hiện trên tạp chí Glamour trong chuyên đề đặc biệt về hình ảnh một người phụ nữ toàn diện. Ngoài ra, Kicinski còn thể hiện gu thẩm mỹ tinh tế về nội thất khi tham gia thiết kế sản phẩm cùng nhãn hàng Kaufmann Mercantile.