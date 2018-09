Style đáng yêu của nàng mẫu và con gái nhỏ

Danni Li là chân dài người Hoa từng làm việc cho nhiều công ty người mẫu quốc tế như Next New York, Next Milan, Next London, Uno Models của Tây Ban Nha hay Scoop Models của Đan Mạch. Mới đây, người mẫu sinh năm 1987 khoe street style đồng điệu cùng cô con gái khi xuống phố.