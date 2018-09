Street style trẻ trung của nàng tiểu Hoa đán

Nữ diễn viên 30 tuổi Vương Lạc Đan được mệnh danh là "Tiểu Hoa đán" xinh đẹp và tài năng của màn ảnh Hoa ngữ, nổi tiếng qua một loạt phim như Tình yêu của cây táo gai, Tình yêu thù hận, Hương đồng cỏ nội, Vệ Tử Phu, Không người lái, Love you for loving me... Cô ngày càng được ngưỡng mộ với gu thời trang nữ tính, thanh lịch.