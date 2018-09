Sơn Tùng M-TP sẽ hát hit mới nhất tại Levi's 501 Day ngày 20/5

Ngoài ra, thí sinh lọt vào vòng chung kết cuộc thi thiết kế quần jeans với chủ đề “Invented by Us. Reinvented by You" sẽ có cơ hội trình diễn trực tiếp trong đêm đại nhạc hội, gặp gỡ thần tượng và nhận nhiều giải thưởng giá trị.