Show nội y sexy nhất 2013 và kịch bản thông minh

Ngoài 'đã mắt' ngắm đồ lót gợi cảm, khán giả Victoria's Secret còn biết sự luyện tập gian khổ của các siêu mẫu.

Show nội y lớn nhất năm vừa được chiếu trên kênh CBS vào 20h tối 10/12 (giờ địa phương) tiếp tục nhận được sự hưởng ứng lớn từ người hâm mộ. Với kinh phí đầu tư tới 12 triệu USD, Victoria's Secret 2013 khiến khán giả không chỉ "mãn nhãn" vì những thân hình "bốc lửa" diện đồ lót sexy, sân khấu mang tính nghệ thuật cao mà còn cả những thước phim hậu trường xúc động xen lẫn trong chương trình.

Hậu trường ly kỳ

Ngoài những bộ cánh cầu kỳ gợi cảm, show nội y Victoria's Secret 2013 còn lôi cuốn người hâm mộ khắp thế giới nhờ các siêu mẫu "bốc lửa" cùng những chuyện ăn uống, tập luyện ly kỳ của nhiều chân dài. Những năm trước đây, nhà sản xuất mới chỉ tập trung khai thác vẻ gợi cảm của các người mẫu nội y nhằm đưa tới khán giả những hình mẫu phụ nữ đẹp không tì vết. Chính điều này đã khiến cho không ít người trong giới truyền thông đánh giá show nội y lớn nhất năm chỉ tôn vinh những vẻ đẹp "không có thật", giống nhau để huyễn hoặc các cô gái trẻ.

Tuy vậy, nếu để ý kỹ, cách lựa chọn "thiên thần" của Victoria's Secret có những điểm đặc biệt nhất định. Những người mẫu này đều có thân hình chuẩn nhưng họ có vóc dáng và đại diện cho những khách hàng hoàn toàn khác biệt. Nếu Candice Swanepoel thu hút nhờ hình thể căng tròn thì Karlie Kloss lại sở hữu vóc dáng mảnh mai và cao. Adriana Lima, Alessandra Ambrio, Doutzen Kroes đại diện những người phụ nữ đã có gia đình thì Behati Prinsloo, bạn gái Adam Levine, lại hướng tới những khách hàng là người nổi tiếng.

Behati Prinsloo từng phải "đóng thế", mặc bộ cánh của người mẫu bị tai nạn trong show diễn 2012. Ảnh: Blogspot

Ngoài những chuyện liên quan đến phòng thay đồ và trang điểm, show diễn 2013 đem lại cho khán giả góc nhìn cận cảnh đối với các chân dài của Victoria's Secret. Bằng việc khai thác đời sống tinh thần của các người mẫu, ê-kíp giúp các chân dài long lanh trở nên "thật" và sống động hơn. Họ không chỉ là những mannequin diện nội y nóng bỏng chỉ biết cười mỗi khi ống kính máy quay chiếu vào mà là những cô gái có cảm xúc, mơ ước và những câu chuyện cuộc sống của riêng mình.

Lais, một trong những người mẫu từng được chọn để diễn show 2012, mắt ngấn nước khi nghĩ lại cảnh mình bị gãy chân vào ngày tổng duyệt: "Được tham gia vào chương trình này là mơ ước của không ít cô gái. Nhưng năm ngoái, khi tham gia tổng duyệt chương trình, tôi đã bị gãy chân. Lúc đó, tôi buồn và chỉ biết khóc. Sớm hôm sau tỉnh dậy, bản thân tôi đã cố chạm chân xuống đất để bước đi... Nhưng không... Tôi không còn bước được nữa". Vị trí của Lais năm đó được Behati Prinsloo thay thế. "Tôi phải mặc đồ và trang điểm giống Lais. Việc đó thật kinh khủng. Vì đó không phải là đồ của tôi và nó cũng không dành cho tôi" (Xem thêm tại đây). Năm nay, Lais được chọn là người mẫu mở màn cho bộ sưu tập Birds of Paradise của Victoria's Secret.

Để khẳng định hình thể hoàn hảo của các "thiên thần" sinh ra từ trong khổ luyện chứ không phải công nghệ lăng xê, Victoria's Secret để người hâm mộ chứng kiến cảnh Adriana Lima tập nhảy dây và đấm bốc chuyên nghiệp. Michael Olajide Jr., huấn luyện viên của Victoria's Secret, cho biết muốn trở thành một "thiên thần", vẻ đẹp sẵn có là không đủ và các chân dài cần phải tập luyện như một vận động viên chuyên nghiệp mới đạt được ước muốn. Quan trọng hơn cả, thông điệp "Vẻ ngoài không có ý nghĩa gì nếu không có sức khỏe. Tôi tập luyện để cuộc sống của mình tốt đẹp hơn" của "thiên thần" Adriana Lima cũng như Victoria's Secret đem lại hiệu quả truyền thông lớn. Nguyên nhân là bởi hiện nay, làng thời trang đang liên tục cảnh báo về việc các chân dài ăn uống, tập luyện không khoa học gây nguy hiểm đến tính mạng bản thân đồng thời tạo ảnh hưởng xấu đến quan niệm về vẻ đẹp của các cô gái trẻ.

Video hậu trường của Victoria's Secret

Thiếu Miranda Kerr, Victoria's Secret vẫn tỏa sáng

Năm nay, Victoria's Secret giới thiệu tới khán giả 6 bộ sưu tập mới gồm British Invasion, Birds of Paradise, Shipwrecked, Pink Network, Parisian Nights và Snow Angels (Cuộc xâm lược của Anh, Chim thiên đường, Tàu đắm, Mạng lưới Pink, Đêm của người Paris và Thiên thần tuyết). Ê-kíp sản xuất cần tới 40 người mẫu để trình diễn cho chương trình. Đây là số lượng chân dài lớn nhất mà hãng này từng thuê trong suốt 18 năm qua. Các gương mặt "thiên thần" năm nay gồm Candice Swanepoel, Karlie Kloss, Behati Prinsloo, Adriana Lima, Doutzen Kroes, Lily Aldrige, Lindsay Ellingson và Alessandra Ambrosio.

Candice Swanepoel tỏa sáng không kém "đàn chị" Miranda Kerr khi diễn Victoria's Secret. Ảnh: GQ, Justjared

Việc Miranda Kerr không diễn Victoria's Secret 2013 từng khiến không ít người hẫng hụt trước thời điểm phát chương trình. Tuy vậy, với phong cách trình diễn chuyên nghiệp và cuốn hút, các "thiên thần" nội y vẫn tạo được sức hút lớn dù thiếu vắng sự có mặt của chân dài Australia. Candice Swanepoel tỏa sáng ngay khi bước chân ra sân khấu để mở màn bằng bộ áo ngực triệu đô mang đậm chất hoàng gia Anh. Trong khi gương mặt trẻ như Karlie Kloss hay Behati Prinsloo gây chú ý nhờ vóc dáng siêu chuẩn cùng nụ cười hút hồn thì những "đàn chị" Doutzen Kroes hay Alessandra Ambrosio lại có sức hút mãnh liệt với lối catwalk đẳng cấp bậc siêu mẫu.

Không quá cầu kỳ như những năm trước, các bộ trang phục của Victoria's Secret 2013 chú trọng tôn lên vóc dáng của các chân dài. Ngay cả những đôi cánh dành cho "thiên thần" vốn được đầu tư nhiều nhất để tạo nên sự hoành tráng cũng đã có sự tiết chế nhất định.

Âm nhạc đỉnh cao

Tham vọng trở thành sân khấu thời trang hiện đại mang tính nghệ thuật cao, Victoria's Secret năm nay đưa tới những gương mặt đình đám nhất trong làng nhạc thế giới. Nếu âm nhạc trong show Victoria's Secret 2012 chưa đủ sức hút vì màn biểu diễn thiếu sức sống từ Justin Bieber hay Rihanna thì sự xuất hiện của Fall Out Boy, A Great Big World và Neon Jungle trong chương trình năm nay là điểm nhấn nghệ thuật.

Taylor Swift và nhóm Fall Out Boy mở màn hoành tráng trong show nội y. Ảnh: Wordpress. Màn mở đầu ấn tượng của Victoria's Secret 2013

Sau màn mở đầu sôi động với Light 'Em Up, ban nhạc rock tiếp tục chinh phục khán giả nhờ lối biểu diễn đầy năng lượng trong The Phoenix. Trong khi đó, A Great Big World và Neon Jungle, là sự lựa chọn táo bạo của Victoria's Secret năm nay bởi đây là những gương mặt hoàn toàn mới trong làng nhạc quốc tế. Nếu giai điệu ca khúc Say Something trên nền piano của A Great Big World tạo ra nét lãng mạn, nhẹ nhàng cho bộ sưu tập Shipwrecked thì Trouble của Neon Jungle lại mang sức trẻ và sự sôi động của bộ sưu tập Pink Network dành cho teen.

Taylor Swift được ví như "thiên thần" thứ 9 trong chương trình với màn trình diễn ấn tượng. Cô diện chiếc váy in cờ Anh và song ca bài Light 'Em Up cùng nhóm Fall Out Boy. Nhờ tài ăn nói duyên dáng, "công chúa nhạc pop" khiến khán giả vỗ tay không ngớt khi giới thiệu bộ sưu tập đầu tiên của Victoria's Secret. Trong khi đó, bài hát cuối chương trình I Know You Were Trouble, cũng là bài hát chính trong quảng cáo của hãng nội y, lại có sức ám ảnh khán giả ngay cả khi show diễn đã kết thúc. Song song với các màn biểu diễn nhạc live, một số ca khúc đình đám khác như FU của Miley Cyrus hay Applause của Lady Gaga cũng gây được ấn tượng tốt cho khán giả.

Thành Trương