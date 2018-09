Show diễn độc đáo trên sông Seine của Jessica Minh Anh

Người mẫu gốc Việt tiếp tục gây ấn tượng với ý tưởng set-up sàn diễn mới lạ.

Ngày 29/10, người mẫu kiêm nhà sản xuất chương trình thời trang Jessica Minh Anh đã tổ chức thành công J Autumn Fashion Show 2015 trên dòng sông Seine thơ mộng ở Paris, Pháp. Sàn catwalk nổi dài 100 mét là nơi giới thiệu 6 bộ sưu tập gồm cả dòng thời trang cao cấp và ứng dụng đến từ châu Âu, Á, New Zealand và Nam Mỹ, thu hút khán giả bởi sự kết hợp ấn tượng giữa nghệ thuật, kiến trúc, văn hóa và thời trang.

Jessica Minh Anh tạo nên một sàn diễn sống động trên phông nền là thành phố Paris. Chân dài gốc Việt sắp xếp khách mời ngồi đối diện với những tấm cửa sổ kính trên con tàu Le Jean Bruel và theo dõi dàn mẫu sải bước khi tàu lướt đi trên mặt nước. Nhờ đó, các công trình kiến trúc nổi tiếng như tháp Eiffel, nhà thờ Notre Dame, bảo tàng Louvre và 37 cây cầu biểu tượng trở thành phông nền tự nhiên cho sàn diễn độc đáo này.

1. Ani Alvarez Calderon

Mở màn chương trình, Jessica Minh Anh xuất hiện với phong cách chuyên nghiệp, sải bước kiêu kỳ trong bộ váy cashmere với ren đính vàng (trái) của đại diện đến từ Nam Mỹ Ani Alvarez Calderon.

Bộ sưu tập tuyệt đẹp bao gồm các thiết kế mang tính tương lai, kết hợp giữa kỹ thuật thủ công và truyền thống trong các kiểu mẫu hiện đại.

Nhà thiết kế người Peru đã pha trộn thành công các chất liệu ren, satin cao cấp, len alpaca, kim loại và cashmere để tạo nên những tác phẩm đầy tính nghệ thuật.

2. Gulnur Gunes

Các thiết kế đầm dài cao cấp của nhà tạo mốt Thổ Nhĩ Kỳ lấy cảm hứng từ những quý cô với vòng eo nhỏ nhắn từ thập niên 60 đã nhấn mạnh các đường nét hoàn hảo và tăng thêm sự nữ tính, lãng mạn trên sàn diễn.

3. 5.8.0

Tập trung vào sự đơn giản, hình khối và màu sắc, xưởng may thời trang 5.8.0 đến từ Hong Kong ra mắt một bộ sưu tập mới mẻ, sử dụng các chất liệu khác biệt.

Tông màu trẻ trung phản ánh phong cách chân thực từ nhà thiết kế Matiny Ng - người chịu ảnh hưởng bởi nghệ thuật minh họa và cấu trúc.

4. Iwi Creations

Nữ thiết kế Leilani Rickard mang theo các nét truyền thống của New Zealand tới thế giới hiện đại qua bộ sưu tập ấn tượng từ thương hiệu Iwi Creations của cô. Leilani khéo léo khai thác di sản đa văn hóa cùng những khuôn mẫu có nguồn gốc châu Âu và thổ dân Maori.

5. Ot Kutyr Atulier

Thương hiệu của đất nước Arab Saudi đem tới vẻ đẹp nhẹ nhàng, áp dụng xu hướng đơn sắc cùng các loại chất liệu thô. Bị lôi cuốn bởi sự huyền bí, số học và hình học, nhà thiết kế Samar Nsraldin gắn mỗi tác phẩm của mình với một hình khối 3D trong khi ứng dụng hầu hết các kỹ thuật may thủ công của Pháp.

6. Rouba G

Thương hiệu thời trang cao cấp của Li-băng kết thúc chương trình với một bộ sưu tập độc đáo tôn vinh vẻ quyến rũ, cá tính và sự độc lập của phụ nữ thông qua màu sắc đa dạng, các chi tiết thêu và pha trộn tinh tế giữa vải da và lụa.

Các sáng tạo thể hiện sự kết hợp hoàn hảo giữa chất liệu trong suốt và nghệ thuật thủ công, đồng thời phác họa vẻ đẹp hiện đại một cách tài tình.

Đây không phải lần đầu tiên Jessica Minh Anh trình diễn thành công ý tưởng “người mẫu đi trên nước” của mình. Đầu năm nay, khán giả New York đã chứng kiến cô biến con thuyền kính duy nhất trên dòng sông Hudson thành sàn diễn trước chương trình kết hợp giữa thời trang và kỹ thuật tại nhà máy năng lượng mặt trời Tây Ban Nha vào tháng 7 vừa qua.

J Autumn Fashion Show 2015 đã nối dài chuỗi show diễn mới lạ của Jessica Minh Anh tại khắp nơi trên thế giới, bao gồm tháp Eiffel (Pháp), cầu tháp London (Anh), One World Trade Center (Mỹ), Grand Canyon Skywalk trên dòng sông Colorado (Mỹ), Gardens by the Bay’s Skyway (Singapore), Skybridge tại tháp đôi Petronas (Malaysia)...

“Các địa điểm thực hiện chương trình mà tôi dự định vào năm 2016 sẽ không chỉ là những kỳ quan về kiến trúc, kỹ thuật và thiên nhiên, mà còn đóng vai trò quan trọng trong chính trị và kinh tế. Tôi muốn sản xuất nhiều chương trình có ý nghĩa”, nàng mẫu gốc Việt chia sẻ về kế hoạch tiếp theo của mình.

Zimi