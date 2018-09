Sevenam.AM khuyến mãi dịp 20/10

Thay lời tri ân phái đẹp, hãng áp dụng khuyến mại 20% đến 50% sản phẩm thu đông từ ngày 14/10.

Các sản phẩm trong chương trình khuyến mại có mặt tại các showroom trên toàn quốc, đặc biệt là showroom mới khai trương tại 243 Hoàng Văn Thụ, TP Thái Nguyên. Khách hàng mua buôn trong dịp này cũng được hưởng nhiều ưu đãi theo chính sách mới của nhãn hàng. Nhân dịp này hãng cũng cho ra mắt bộ sưu tập Odessa, các thiết kế ý tưởng mới lạ, màu sắc, chất liệu, họa tiết của sản phẩm độc đáo riêng.

Hoa hậu biển - diễn viên Vân Anh thể hiện những thiết kế nổi bật bộ sưu tập mới:

Hệ thống showroom của Seven.AM:

- 243 Hoàng Văn Thụ, TP Thái Nguyên (Đối diện Đại học Y Dược Thái Nguyên). Tel:0280.3840.177/0289.3840.677

- 135 Trần Phú, Hà Đông, Hà Nội, Tel: 04.33.113.779.

- 146 Thái Hà, Hà Nội, Tel: 04.35381072.

- 77 Kim Mã, Hà Nội. Tel: (04)66 808 948.

- 68 Hai Bà Trưng, Hà Nội. Tel: 04.38246362/04.668.11406.

- Big C Long Biên, Hà Nội, Tel:04.62573558.

- Big C Vĩnh Phúc. Tel: 0211.3711037.

- Big C Hải Dương, Tel: 0320. 3830177.

- Số 2 Hàng Tiện, Thành phố Nam Định, Tel: 0350.352.7997.

- 116 - Nguyễn Văn Cừ, Thành phố Vinh, Tel: 038.352.7677.

- 75 Cầu Đất, Hải Phòng. Tel: 031.3734777

Thông tin liên hệ mua buôn: 092.405.8888; Email: banhangonline@sevenam.vn.

Hotline: 0165.691.8888.

Ngọc Điệp