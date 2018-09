Seven.AM ưu đãi lớn hàng hè thu

Với mức giảm 30-50% và các mức đồng giá, chương trình 'Crazy Sale' của Seven.AM là cơ hội mua sắm thú vị cho phái đẹp.

Toàn bộ sản phẩm của Seven.AM sẽ được sale 30-50% và đưa về mức đồng giá hấp dẫn: 299.000 đồng, 599.000 đồng, 799.000 đồng và 1,119 triệu đồng. Với chương trình này, chị em có thể dễ dàng sở hữu những chiếc váy thời thượng, những chiếc quần, chân váy xinh xắn hoặc những chiếc áo thun thời trang. Bên cạnh đó, một số phụ kiện như: túi xách, giày cao gót, thắt lưng, vòng cổ cũng có mức sale 30%.

Cùng tham khảo một số mẫu sản phẩm trong chương trình:

Áo trắng dạng yếm cách tân buộc nơ ở cổ mã C15007J: giá 659.000 đồng, giá khuyến mại 299.000 đồng. Chân váy ôm và xòe “fot and flare” mã B78014T: giá 599.000 đồng, giá khuyến mại 299.000 đồng.

Quần ống rộng mã: 80262T, giá 1,599 triệu đồng, giá khuyến mại 799.000 đồng.

Váy xanh lá phối ren chấm bi mã: 52028L: giá 1,589 triệu đồng, giá khuyến mại 794.500 đồng.

Áo sơ mi trắng chiffon mã: B12373D: giá: 699.000 đồng, giá khuyến mại 490.000 đồng.

Váy ôm xanh cổ vịt phối trắng mã 52167L: giá: 1,499 triệu đồng, giá khuyến mại 749.500 đồng.

Váy ôm họa tiết hoa, tay bèo mã 52214F, giá: 1,599 triệu đồng, giá khuyến mại 1,199 triệu đồng.

Váy ôm phối tay đen mã 62983K giá: 1,698 triệu đồng, giá khuyến mại 599.000 đồng.

Chân váy mã 71259S giá: 798.000 đồng, giá khuyến mại 599.000 đồng.

Váy xòe họa tiết hoa mã 51136C giá: 1,599 triệu đồng, giá khuyến mại 1,199 triệu đồng.

Nhiều phụ kiện giầy, túi xách được sale 30%. Giầy cao gót trắng mã: S2004: gá 999.000 đồng, giá khuyến mại 699.000 đồng.

Thông tin chi tiết về các sản phẩm đồng giá trong chương trình "Crazy Sale", truy cập www.sevenam.vn hoặc www.facebook.com/Style.Seven.Am

Hệ thống showroom Seven.AM:

- 18 Hàng Bài, Hoàn Kiếm, Hà Nội.Tel: 04 3936 3826

- 77 Kim Mã, Ba Đình, Hà Nội.Tel: 04 6680 8948.

- 146 Thái Hà, Đống Đa, Hà Nội. Tel: 04 3538 1072

- 135 Trần Phú, Hà Đông, Hà Nội. Tel: 04 3311 3779.

- TTTM Times City, Minh Khai, Hà Nội.Tel: 04 3200 1061.

- Big C Long Biên, Gia Lâm, Hà Nội.Tel: 04 6257 3558.

- Big C Hải Dương.Tel: 0320 383 0177.

- 75 Cầu Đất, Hải Phòng.Tel: 031 373 4777.

- Big C Vĩnh Phúc. Tel: 0211 371 1037.

- 243 Hoàng Văn Thụ, Thái Nguyên.Tel: 0280 384 0177.

- 2 Hàng Tiện, Nam Định. Tel: 0350 352 7997.

- 116 Nguyễn Văn Cừ, Thành phố Vinh. Tel: 038 352 7677.

- 17 Đại Lộ Lê Lợi, Thanh Hóa. Tel: 037 371 7179.

- 110 Lê Lợi, Thái Bình. Tel: 0363 645 777.

(Nguồn: Seven.AM)